LIVE Sampdoria-Napoli, Serie A in DIRETTA: 2-0. Gregoire Defrel piazza la doppietta, Napoli che prova la rimonta

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sampdoria-Napoli, uno dei big match della terza giornata della Serie A 2018/19. Allo stadio Marassi di Genova saranno di fronte i doriani di mister Giampaolo ed i Partenopei di mister Ancelotti, che proveranno a tenere il ritmo della Juventus, ancora a punteggio pieno dopo tre turni.

Alle ore 20.30, dunque, ci attendiamo grande spettacolo al Luigi Ferraris per un incontro che si annuncia equilibrato e per niente semplice per gli ospiti, che si presentano con il 4-3-3. Ancelotti, infatti, dovrebbe puntare su Ospina tra i pali, difesa a quattro con Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly (fresco di rinnovo del contratto fino al 2023) e Mario Rui. Nei tre di centrocampo Diawara sarà preferito a capitan Hamsik, con Zielinski ed Allan ai lati. In avanti il solito trio, Callejon, Insigne e Milik, con Mertens pronto a subentrare.

I padroni di casa, ancora fermi a quota zero dopo un solo match disputato, rispondono con il collaudato 4-3-1-2 di Giampaolo, con Beresszynski, Andersen, l’ex Tonelli e Murru davanti ad Audero, Linetty (o Jankto), Barreto ed Ekdal in mezzo al campo, con Ramirez (o Saponara) a sostegno di Caprari (in ballottaggio con Defrel) e Quagliarella. Diversi dubbi di formazione per un match importante per entrambe le compagini.

Sampdoria-Napoli prenderà il via alle ore 20.30 e sarà valevole per la 3 giornata del campionato di Serie A 2018/19. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale per gustarsi nel migliore dei modi i 90 minuti di Marassi. Buon divertimento!













65′ Orrendo rinvio di Audero che serve Zielinski. Il polacco calcia verso la porta sguarnita ma è impreciso

64′ Mertens riceve all’altezza della lunetta dell’area di rigore, cerca di passare Tonelli con un gioco di prestigio ma non ci riesce, la palla arriva a Diawara che calcia ma, ancora una volta, il tiro è ribattuto

63′ Ancora Ounas fa ammattire Linetty e crossa, difesa che chiude in fallo laterale. Che impatto dell’algerino!

62′ Ospina sbaglia l’ennesimo rinvio e la Samp respira con un fallo laterale

61′ Samp che ora prova a tenere palla dopo diversi minuti di apnea. 15 minuti di fuoco dei partenopei, ma sempre 2-0

60′ Corner di Mario Rui, Audero non trattiene Milik si avventa, ma la Samp chiude in qualche modo

59′ Cambio nella Sampdoria. Esce Murru, entra Jacopo Sala, terzino per terzino

58′ Milik version assist-man serve l’accorrente Zielinski, colpo al volo del centrocampista ma la difesa devia in angolo

57′ Mertens lacia in profondità Hysaj che puntava la porta, copre bene Murru l’uscita di Audero con l’albanese che poi commette fallo

56′ Risponde la Samp! Quagliarella controlla in area, si gira e serve l’accorrente Ramirez che, però, spara in curva. Azione viziata da fuorigioco

55′ Brutta palla persa da Ramirez in uscita, Diawara la serve subito a Mertens in area che ci prova di sinistro. Audero blocca in presa bassa

54′ Ben altro Napoli in questa ripresa. Sarà dura per i doriani tenere se continuerà con questo ritmo

53′ Stavolta ci prova Mertens, Diawara lo serve sul lato corto di sinistra, si accentra e prova il gol a giro sul secondo palo, conclusione fuori di poco

52′ ANCORA NAPOLI! Ounas lancia alla perfezione Milik che entra in area, si accentra e ci prova di sinistro, ribatte Tonelli ancora in angolo

51′ Quasi gol del Napoli! Ounas punta Murru, lo salta e mette in mezzo, rimpallo tra Audero e Andersen che dà l’illusione del gol ma la palla esce. Dal corner palla fuori area per Allan che calcia in porta ma sopra la traversa

50′ Napoli effettivamente con il 4-2-3-1 con Mertens dietro Milik e Diawara-Allan davanti alla difesa

49′ Buon pallone di Barreto per Ramirez che alza la testa ma sbaglia completamente il lancio per Defrel

48′ Sono otto anni che la Samp non batte il Napoli, sarà la volta buona?

47′ Ci prova il Napoli ma Defrel arretra e guadagna una punizione per carica di Diawara

46′ Napoli che rimane, dunque, con il 4-3-3 vedremo se i nuovi ingressi cambieranno il volto degli azzurri

PARTITI! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA-NAPOLI. SI RIPARTE DAL 2-0

21.38 Doppio cambio nel Napoli. Escono Insigne e Verdi, entrano Ounas e Mertens

21.37 Samp già in campo, il Napoli entra ora alla spicciolata

21.35 Sarà davvero doppio cambio per il Napoli. Escono Insigne e Verdi! Rimane con il 4-3-3

21.33 Sembrano Mertens e Ounas i giocatori che stanno accelerando il riscaldamento. Se confermato il Napoli passerebbe al 4-2-3-1

21.31 Squadre di nuovo pronte all’ingresso in campo. Vedremo se ci saranno cambi nel Napoli sin da subito

21.26 Napoli davvero sottotono in questo primo tempo, con Verdi che ha impiegato quasi 40 minuti per trovare la giusta posizione, mentre Diawara non ha mai preso in mano il gioco. La difesa, poi, ha concesso davvero troppo agli avversari

21.22 Vedremo se i doriani saranno in grado di tenere fisicamente anche nei secondi 45 minuti. A più tardi con la seconda frazione di gioco

47' PT: Gran primo tempo dei blucerchiati. Al riposo siamo avanti 2-0, grazie alla doppietta di Defrel #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

21.20 Un doppio Defrel regala un 2-0 davvero insperato, ma meritato, alla Sampdoria- Napoli sorpreso in avvio e che non s’è ancora svegliato. Ancelotti ha fatto cenno ad un suo collaboratore, ci saranno novità durante l’intervallo?

47′ Ultimo attacco degli ospiti con Allan che prova a sfondare, non ci riesce, botta di Verdi rimpallata. Finisce qui. Si va negli spogliatoi.

46′ Niente di fatto sul corner, riparte il Napoli per gli ultimi secondi. Insigne riceve in area e crossa per Milik, ma sbaglia malamente la direzione

45′ Ancora una bella ripartenza doriana, con Ramirez che imbuca per Linetty che crossa ma Koulibaly spazza in angolo. Due minuti di recupero

45' PT: Il Doria riparte in contropiede sull'asse Defrel-Ramírez.Linetty: Koulibaly mette in angolo #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

44′ Recupera palla Audero su un brutto cross di Hysaj e prova a far trascorrere qualche secondo

43′ Zielinski non ha spazio per accendersi, ed i suoi si affidano a cross che, per ora, non sortiscono effetti

42′ Sembra finalmente aver trovato il suo spazio Verdi che è più nel vivo del gioco. Napoli che sta forzando per cercare un gol prima dell’intervallo

41′ Lo stesso Allan prova a suonare la carica, ma la Samp risponde colpo su colpo

40′ Pronti, via e Ramirez è già ammonito. Fallo su Allan che provava a ripartire. Cartellino giusto di Massa

40' PT: Massa estrae il primo giallo dell'incontro all'indirizzo di Ramírez per un fallo a centrocampo su Allan #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

39′ Angolo calciato da Barreto, colpisce Andersen ma riparte il Napoli con Insigne che serve Milik, palla di ritorno murata dalla difesa

38′ Ancora Samp in avanti, Napoli che non sembra ancora entrato in partita

37′ Cambio inevitabile con l’uruguaiano che va a riprendersi il ruolo di trequartista

36′ Cambio nella Sampdoria. Esce Saponara ed entra Gaston Ramirez

35′ Gioco sospeso, si è fatto male Saponara, fermo in mezzo al campo. Sembra uno stiramento alla coscia per il romagnolo

33′ Bellissima l’azione della Samp, ma la difesa del Napoli ha permesso di tutto ai due attaccanti

32′ Bel break dei doriani. Ekdal lancia Bereszynski sulla fascia, cross immediato per Quagliarella che non prova la conclusione, appoggia a Defrel quasi sul dischetto del rigore che calcia di prima intenzione e, nonostante una deviazione, trafigge Ospina! INCREDIBILE A MARASSI!

32′ ANCORA DEFREL!!!!!!!!! 2-0 SAMP!!!!!!!!!!

32' PT: GOOOOOAALLLL!!! Ancora lui, Defrel! Servito da Quagliarella, supera Ospina dall'interno dell'area e fa 2-0 #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

31′ Napoli che attacca in massa, palla che arriva a Verdi che, tuttavia, sbaglia completamente il cross

30′ Siamo alla mezzora. Doriani avanti con merito, grazie ad un vero e proprio bolide di Gregoire Defrel

29′ Calcia, male Barreto, nulla di fatto

28′ Raul Albiol anticipa Quagliarella di testa e mette in angolo. Ancora una occasione per la Samp

27′ Samp che, invece, sta rifiatando dopo un avvio a tutta

26′ Sembra tornato nel match il Napoli che ora si fa sentire anche in mezzo al campo

25′ Napoli che va molto per vie laterali. Ancora un cross dalla sinistra di Mario Rui, Milik prova il colpo di prima intenzione ma è troppo lento e Audero para facile

26' PT: Milik ci prova di prima intenzione con il mancino dal limite dell'area, Audero è attento e blocca in due tempi #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

24′ Cross dalla sinistra di Zielinski che taglia tutta l’area, arriva a Verdi che di prima lo appoggia in mezzo per Milik, esce Audero di pugno e il polacco lo sbilancia. Fallo per il portiere

23′ Calcia Insigne ma la palla non si abbassa e sorvola la traversa di circa un metro

23' PT: Calcio piazzato d'Insigne: pallone alto alla destra di Audero #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

22′ Subisce fallo insigne all’altezza dei 25 metri. Entra duro Barreto, punizione sacrosanta. Buona occasione per la squadra di Ancelotti

21′ Padroni di casa che non hanno paura di palleggiare e, spesso, riescono a prendere d’infilata il centrocampo azzurro. Saponara ci prova ma il suo tiro è ribattuto da Raul Albiol

20′ Saponara allarga per Murru che vede Quagliarella al limite dell’area e lo serve forte e rasoterra. L’ex juventino va di piatto destro e sbaglia completamente la traiettoria del tiro

19' PT: Cross di Murru dalla sinistra, Quagliarella batte a rete, senza inquadrare però lo specchio della porta #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

19′ Prova a scuotersi il Napoli, ma la Samp sta tenendo bene il campo

18′ Verdi sembra ancora spaesato e inizia l’azione da troppo indietro..

17′ Fallo duro di Milik in mezzo al campo su Tonelli che provava a sganciarsi. Massa redarguisce l’ariete polacco

16′ Palla tra i piedi dei doriani con il Napoli che prova ad alzare il pressing

15′ Marassi è una bolgia! Napoli in confusione con errori assortiti di precisione.

14′ Perde un brutto pallone il Napoli, Linetty recupera e si inserisce in area, prova il passaggio in mezzo all’accorrente Saponara ma glielo serve troppo arretrato. Buona occasione malamente sprecata

13′ Per la terza volta in tre turni il Napoli è in svantaggio!

⚽️ GOOOOAALLL!!! #Defrel lascia partire un destro violento che termina sotto l'incrocio dei pali: Marassi è in festa #SampNapoli pic.twitter.com/tvsXNbDOU0 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

12′ La Samp esce alla grande dall’area di rigore, apertura perfetta per Defrel che riceva ai 20 metri tutto solo e scaglia un bolide all’incrocio. Nulla da fare per Ospina, ma Napoli che ha concesso troppo!

11′ Crossa Verdi, mette fuori Quagliarella e parte il contropiede e GOL PAZZESCO DI DEFREL!!!!!!!!!!! 1-0

11' PT: Goooooooolllllllll!!! Defrellll fa esplodere il "Ferraris": servito da Saponara, con il destro da fuori area supera Ospina e firma l'1-0 #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

10′ Lancio lungo per Insigne, ma il capitano è in fuorigioco. Recupera subito palla il Napoli, con Verdi che serve in mezzo i compagni, ma Tonelli, ex di turno mette in angolo

9′ Ekdal prova a verticalizzare per Quagliarella ma il suo passaggio è completamente errato e finisce tra i piedi di Ospina

8′ Blucerchiati che tengono palla nello loro tre quarti per provare a gestire il ritmo

7′ Ancora padroni di casa in avanti, ma Murru sbaglia il cross basso e Verdi recupera, subendo anche fallo

6′ Buon fraseggio della Samp con Saponara che riceve tra le linee e prova a innescare Defrel, ma chiude la linea napoletana, ben posizionata

5′ Fondo del campo ben lontano dall’essere considerato perfetto. Per due squadre che amano palleggiare non è il massimo…

4′ Avanza la Samp con una bella sortita di Saponara sulla fascia, ma niente di fatto. Riparte il Napoli, subito bloccato

3′ La Samp prova a gestire il pallone, scossa dall’avvio veemente dei rivali

2′ Napoli a tutta! Ci prova anche Zielinski da fuori ma il suo tiro viene murato. Fallo su Allan ai 30 metri

1′ Subito Insigne vicinissimo al gol! Passaggio lungo di Allan che serve Insigne tutto solo davanti ad Audero. Il fantasista prova il tocco socco e va a contatto con il portiere, ma Andersen salva senza problemi. Che rischio!

1' PT: Gli azzurri partono forte, Insigne anticipa sia Tonelli che Audero e Andersen allontana dal centro dell'area #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

PARTITI! INIZIA SAMPDORIA-NAPOLI!

1' PT: Esordio casalingo per il Doria in campionato: i blucerchiati di Giampaolo affrontano gli azzurri di Ancelotti. Si comincia! #SampNapoli — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

20.32 Fischia Massa e le squadre sono pronte a dare via al match

20.31 Poco silenzio e molti applausi, zittiti dopo diversi secondi

20.30 Minuto di raccoglimento per i morti del ponte Morandi

#SampdoriaNapoli

Minuto di raccoglimento per le vittime di Genova 🙏 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2018

20.29 Capitani che si presentano al cospetto dell’arbitro Massa. Manca ormai poco al via!

20.29 Squadre schierate per l’inno della Serie A. Napoli con la maglia nera con fregi azzurri, Sampdoria in blù. Colori molto simili

20.28 Ecco l’ingresso in campo dei 22 protagonisti

20.28 Ormai ci siamo! Le squadre stanno per fare il loro ingresso nel rettangolo verde

20.26 La Sampdoria, invece, è ancora a secco sia in fatto di gol che di punti, ma ha l’handicap di avere giocato un solo match, lo 0-1 di Udine

20.24 La squadra di Ancelotti è già andata a segno 5 volte in questo campionato, 2 volte con Zielinski e una con Milik, Insigne e Mertens

20.22 Buona cornice di pubblico a Marassi, con folta rappresentanza ospite che, ricordiamo, è gemellata con i “rivali” genoani

20.20 10 minuti al fischio d’inizio! Squadre che hanno già ultimato il riscaldamento

20.19 Nel complesso i partenopei non perdono contro i genovesi da 14 partite, con 11 vittorie e 3 pareggi

20.17 Il Napoli ha una striscia aperta di 5 successi di fila contro i doriani, 3 a Marassi e due in casa

20.15 15 minuti esatti al via dell’incontro! Nell’anticipo delle ore 18.00 la Fiorentina ha sconfitto l’Udinese con il punteggio di 1-0, grazie al terzo gol stagionale di Marco Benassi

20.14 Per il Napoli si può parlare di un inizio di campionato davvero scintillante. Vittoria per 2-1 in casa della Lazio, prima della rimonta per 3-2 contro il Milan. Calendario ancora difficile con la trasferta di Genova, per una sfida non certo scontata

20.12 Nel cuore della difesa degli azzurri c’è, ovviamente, Kalidou Koulibaly che, proprio ieri, ha ufficializzato il suo rinnovo con il Napoli fino al 2023

20.10 I giocatori della Sampdoria entreranno in campo con una maglietta speciale, per ricordare il disastro del crollo del ponte Morandi, una ferita ancora viva nel cuore e nelle mente della città di Genova

📷 Non vogliamo che la tragedia di #PonteMorandi uccida la speranza. #Genova non dimentica, Genova è più forte di prima. #SampNapoli, blucerchiati in campo per la loro città. ❤️#SampthingDifferent. pic.twitter.com/jCslwPrkgZ — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2018

20.08 Novità, invece, per Carlo Ancelotti. Come previsto il playmaker sarà Diawara che soffia il posto a capitan Hamsik, mentre in attacco non gioca Callejon (e questa sì che è una notizia) bensì Verdi che comporrà il tridente con Milik e Insigne

20.06 Andiamo a vedere nel dettaglio la formazione dei padroni di casa. Non ci sono grosse sorprese. Confermatissimo il consueto 4-3-1-2 di mister Giampaolo con Defrel che vince il ballottaggio con Caprari. Saponara gioca al posto di Ramirez come trequartista, mentre Murru sarà il terzino sinistro

20.04 Per la formazione campana, invece, c’è la volontà di rimanere a punteggio pieno, dopo i due successi iniziali, e rispondere alla Juventus che è già salita a quota 9 con il successo di Parma di ieri.

20.02 Siamo alla terza giornata di campionato, proprio prima della sosta per le Nazionali, ma questo match inizia a farsi interessante. I padroni di casa vogliono muovere la classifica, dopo aver rinviato il primo turno e aver perso sette giorni fa contro l’Udinese

20.00 Benvenuti a Marassi! Tra mezzora sarà spettacolo con un Sampdoria-Napoli davvero tutto da gustarsi!

