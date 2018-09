LIVE Real Madrid-Roma, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

Real Madrid-Roma, una sfida che non ha bisogno di troppe presentazioni. I giallorossi, dopo la beffa della semifinale della scorsa edizione, si tuffa noin una nuova cavalcata nella Champions League 2018/19 e lo fanno sul palcoscenico più illustre possibile, la “tana” dei campioni di Europa in carica, il Santiago Bernabeu di Madrid. La formazione di Eusebio Di Francesco, reduce dal brutto 2-2 casalingo contro il ChievoVerona, si rimbocca le maniche in vista dell‘incontro più complicato della sua esperienza nel Girone G della massima competizione europea. Andiamo a conoscere tutto quello che c’è da sapere sullo splendido match di Madrid.

A che ora sarà di scena il match?

Real Madrid-Roma si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid alle ore 21.00.

Dove si potrà vedere la partita?

L’esordio della Roma in Champions League sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai1 mentre sarà per gli abbonati anche su SkySport1 (canale 201).

Sono previste repliche?

ore 00.30 su SkySport1 (canale 201)

ore 01.00 su SkySport Football (canale 203)

Come si può seguire in streaming?

L’incontro sarà visibile anche su RaiPlay e SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc e tablet.

OASport cosa propone?

Il nostro sito, come sempre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del Santiago Bernabeu.

