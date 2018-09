Programma Serie A, tutte le partite di domenica 2 settembre: a che ora cominciano e come vederle in tv su Sky e Dazn

Domenica 2 settembre si completerà la terza giornata della Serie A 2018-2019, quella che precede la sosta per la prima finestra riservata alla Nations League. Si disputeranno ben sei partite in contemporanea alle ore 20.30, preceduto da Fiorentina-Udinese in programma alle ore 18.00. Poi in serata ci sarà davvero da divertirsi: il Napoli dovrà rispondere alla Juventus, gli azzurri sono chiamati a un impegno non semplice sul campo della Sampdoria; la Lazio cercherà di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, i capitolini sono chiamati alla vittoria casalinga nel derby regionale col Frosinone. L’Atalanta andrà a caccia del riscatto dopo l’eliminazione subita in Europa League e se la vedrà con il Cagliari, la SPAL a punteggio pieno non vuole smettere di sognare e proverà a sorprendere il Torino, interessante la sfida tra Sassuolo e Genoa, scontro salvezza tra Empoli e Chievo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della terza giornata della Serie A 2018-2019 (domenica 2 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta tv/streaming su Sky e su Dazn (riportate le specifiche incontro per incontro).

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Fiorentina-Udinese (Dazn)

20.30 Atalanta-Cagliari (Sky)

20.30 Torino-SPAL (Sky)

20.30 Sampdoria-Napoli (Sky)

20.30 Sassuolo-Genoa (Sky)

20.30 Chievo-Empoli (Dazn)

20.30 Lazio-Frosinone (Sky)













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock