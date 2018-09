LIVE Napoli-Fiorentina, Serie A in DIRETTA. risultato in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Fiorentina, anticipo della quarta giornata della Serie A 2018-2019. Il Napoli ha collezionato sinora due vittorie (con Lazio e Milan) ed una sconfitta (con Sampdoria), totalizzando 6 punti. La Fiorentina è l’unica squadra insieme alla Juventus ad essere ancora a punteggio pieno, anche se i Viola hanno disputato solo le due partite casalinghe contro Chievo (6-1) e Udinese (1-0), perciò si trova a pari punti con i partenopei a quota sei.

Il Napoli di Carlo Ancelotti deve rialzarsi dopo la durissima sconfitta subita a Genova con la Sampdoria, in cui i partenopei sono andati in svantaggio per la terza partita consecutiva ma, a differenza degli incontri precedenti, non è riuscita a ribaltare il risultato ed è sprofondata nel finale subendo anche il secondo e terzo gol. La formazione toscana allenata da Stefano Pioli ha mostrato un ottimo gioco nelle prime due partite, anche se la sfida odierna sarà il primo vero test per i Viola, chiamati a fare risultato anche sul campo di uno dei collettivi più forti del campionato. Molto interessanti i duelli tra Insigne e Chiesa, Simeone e Koulibaly, Hamsik e Veretout.

Il calcio d'inizio di Napoli-Fiorentina è previsto alle ore 18.00.

