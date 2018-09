LIVE Mountain bike, Mondiali 2018 in DIRETTA: Gerhard Kerschbaumer sogna la medaglia, è sfida allo svizzero Schurter

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara elite maschile dei Mondiali di mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Sul circuito della Bike Arena assisteremo ad una spettacolare sfida tra i migliori biker del mondo. L’Italia sogna la medaglia con Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la storica vittoria a Vallnord. L’azzurro proverà a dare filo da torcere allo svizzero Nino Schurter, il grande favorito sulla carta, che andrà alla caccia del settimo titolo della carriera, il quarto consecutivo. La lotta per il podio sarà però serrata con tanti altri ateli di livello come l’olandese Mathieu van der Poel, il francese Maxime Marotte e il brasiliano Henrique Avancini. Ci attende quindi una gara molto combattuta e ricca di emozioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara elite maschile dei Mondiali di mountain bike di Lenzerheide 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 15.30. Buon divertimento! (Foto: Nicola Fabbian)













