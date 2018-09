LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime prove libere del Gran Premio di San Marino 2018, tredicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Il circus si sposta sulla pista di Misano dopo il complicato weekend britannico culminato con la cancellazione della gara della domenica a causa dei problemi di drenaggio dell’asfalto, che ha reso impraticabile lo storico tracciato di Silverstone. Marc Marquez si presenta così a Misano da leader della classifica iridata con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi (Yamaha), 71 su Jorge Lorenzo (Ducati) e 72 sull’altro ducatista Andrea Dovizioso. Il pilota iberico della scuderia di Borgo Panigale è reduce da due vittorie consecutive e dalla pole di Silverstone, perciò è da considerare uno dei favoriti principali per il successo di tappa insieme al suo compagno di squadra Dovizioso ed a Marquez. Gran Premio di casa per Valentino Rossi, il quale tenterà il tutto per tutto per superare i limiti della propria moto e regalare una gioia immensa alla Marea Gialla che popolerà le tribune dell’autodromo romagnolo.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere 1 del GP di San Marino 2018, tredicesimo appuntamento della stagione di MotoGP. Si comincia alle ore 9.55 con il semaforo verde della prima sessione di prova. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.35 A Misano splende il sole perciò i piloti potranno affrontare una sessione di prova lineare che sarà utile per la messa a punta delle moto in vista di qualifiche e gara

9.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di San Marino, 13esima tappa della stagione del Mondiale MotoGP

FOTOCATTAGNI