LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: warm-up. Aggiornamenti in tempo reale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Warm-up del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Sul tracciato spagnolo sono in programma dalle ore 9.40 gli ultimi venti minuti a disposizione di piloti e team per apportare le modifiche finali alle rispettive moto. La giornata di ieri ha ribadito con forza che il successo della gara del MotorLand sarà un discorso tra Ducati e Honda con la scuderia di Borgo Panigale che è stata in grado di piazzare Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso davanti a tutti. Alle loro spalle un arrembante Marc Marquez, che proverà in tutti i modi a vincere la terza gara di casa in calendario. A meno di clamorosi ribaltoni non saranno della lotta le due Yamaha che, nelle qualifiche, hanno toccato uno dei punti più bassi della loro storia recente, con Maverick Vinales 11esimo e Valentino Rossi addirittura 18esimo, alle spalle, anche, del ceco Karel Abraham.

Il Warm-up del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP scatterà alle ore 9.40. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per capire chi si presenterà nella maniera migliore alla gara delle ore 14.00. Sono in palio punti pesantissimi al MotorLand, chi la spunterà?













Foto: Valerio Origo