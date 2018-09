Moto3, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Kornfeil davanti a tutti, bene Bezzecchi in terza posizione

Il ceco Jakub Kornfeil davanti a tutti nelle prove libere 1 del GP di Aragon (Spagna), 14° round del Mondiale 2018 di Moto3. Sullo splendido tracciato iberico il centauro della KTM (Redox PruestelGP) ha ottenuto il best time odierno (1’59″206). Condizioni particolari sulla pista per questa prima sessione: temperature sull’asfalto di 24°C e scarso grip hanno consigliato ai piloti di non prendersi eccessivi rischi. Il lavoro maggiore compiuto dai team, almeno in queste PL1, è stato quello di trovare un buon bilanciamento tra la parte guidata e quella del lungo rettilineo tra la curva-15 e la curva-16. Ottimizzare la rapportatura sarà, infatti, decisivo poi per la gara, valutando l’inevitabile effetto scia.

Kornfeil, suo malgrado, è protagonista di una caduta negli ultimi scampoli del turno, mentre era in lotta con il compagno di team Marco Bezzecchi, andando a sbattere violentemente contro le barriere e venendo soccorso dallo sfaff medico in circuito. In seconda piazza troviamo l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM – RBA BOE Skull Rider) con 228 millesimi di ritardo a precedere il nostro Bezzecchi, che conferma le buone qualità della moto austriaca sul circuito aragonese, a +0″629 dal teammate.

Ad interrompere la sequenza fortunata della KTM ci ha pensato, neanche a dirlo, il leader del campionato Jorge Martin (quinto) che, in sella alla honda del Team Gresini, si è fermato a 776 millesimi da Kornfeil, palesando un deficit non trascurabile nelle sezioni veloci del tracciato. Tuttavia, non si può tagliare fuori l’iberico dal discorso “vittoria”, conoscendo le sue capacità. In chiave italiana, nella top-10, giusto rimarcare le prestazioni di Enea Bastianini (Honda – Leopard Racing) e di Nicolò Bulega (KTM – Sky Racing Team VR46) che hanno concluso in ottava (+1″000) e nona posizione (+1″010). In particolare il romagnolo, che l’anno prossimo gareggerà in Moto2 con il Team Italtrans, ha fatto vedere un ottimo passo e sarà della partita per le posizioni migliori.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 – MOTO3 – GP ARAGON 2018

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’59.206 13 15 233.7

2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’59.434 12 13 0.228 0.228 230.2

3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’59.835 13 15 0.629 0.401 231.9

4 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’59.885 14 14 0.679 0.050 226.2

5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.982 15 15 0.776 0.097 230.1

6 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 2’00.163 14 16 0.957 0.181 230.2

7 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 2’00.190 15 15 0.984 0.027 229.7

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 2’00.206 13 13 1.000 0.016 229.2

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’00.216 13 15 1.010 0.010 233.1

10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’00.341 15 15 1.135 0.125 226.5

11 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’00.421 15 15 1.215 0.080 228.6

12 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 2’00.426 12 14 1.220 0.005 229.9

13 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 2’00.473 16 16 1.267 0.047 231.2

14 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’00.562 14 15 1.356 0.089 231.3

15 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2’00.575 15 15 1.369 0.013 227.3

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 2’00.666 15 16 1.460 0.091 225.9

17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’00.722 12 13 1.516 0.056 220.5

18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’00.904 15 15 1.698 0.182 229.7

19 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 2’00.986 12 14 1.780 0.082 230.0

20 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 2’01.214 14 15 2.008 0.228 226.7

21 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’01.495 14 14 2.289 0.281 227.5

22 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’01.739 15 15 2.533 0.244 226.0

23 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’01.856 14 15 2.650 0.117 223.9

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’01.923 13 15 2.717 0.067 229.5

25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’01.942 6 7 2.736 0.019 221.5

26 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’01.982 8 12 2.776 0.040 228.7

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 2’02.160 17 17 2.954 0.178 224.8

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’03.372 5 16 4.166 1.212 227.0

29 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0, HONDA 2’03.555 14 16 4.349 0.183 221.5













