LIVE Juventus-Bologna, Serie A in DIRETTA: la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate.

Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per questa partita, Massimiliano Allegri ha già individuato il duo d’attacco titolare, che sarà formato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In conferenza stampa, nella giornata di ieri, il tecnico della squadra campione d’Italia ha dichiarato che “la Juve dovrà abituarsi a continuare a vincere. Poi nell’arco della stagione ci saranno partite bloccate come quelle di Frosinone e gare più aperte. Più andava avanti la partita e più la squadra di Longo andava indietro. La squadra ha fatto una bella partita, nella ripresa è stata più lucida e paziente. Ha portato la palla al limite dell’area, dove ci sono più possibilità di creare occasioni“. Non sottovaluta, d’altronde, il Bologna: “Ha battuto nettamente la Roma e quando ha perso lo ha fatto sempre di misura. Solo con l’Inter ha preso tre gol, ma arrendendosi soltanto alla fine. Stanno in partita fino alla fine, Inzaghi è molto bravo in questo. E’ una partita in casa da vincere, dovremo avere lo stesso atteggiamento maturo e responsabile di Frosinone“.

Filippo Inzaghi, uno che alla Juventus è stato osannato e poi cordialmente detestato negli anni del Milan, ha invece predicato fiducia nelle proprie dichiarazioni: “La vittoria con la Roma non cambia nulla, ero fiducioso anche prima. Dobbiamo proseguire su questa strada, ora sfidiamo la squadra più forte d’Europa sperando di fare una grande gara. Contro la Juventus non ci sarà nulla da perdere, ma solo da guadagnare. Però servirà la partita della vita. Nessuno credeva potessimo battere la Roma, ma abbiamo fatto bene restando compatti e dando il massimo. Sappiamo che ci aspetta una partita di sofferenza, ma si gioca in 11 contro 11 e abbiamo le nostre carte da giocarci. La Juve ha pochi difetti e Cristiano Ronaldo le dà qualcosa in più. La sua presenza rende questa squadra la più forte d’Europa, sarà difficile affrontarli ma il calcio è bello perché tutto può essere ribaltato“.

L’appuntamento con Juventus-Bologna è fissato per le ore 21. Buon divertimento, dunque, con la DIRETTA LIVE della partita che dirà se i bianconeri allungheranno in classifica.

