LIVE Judo, Mondiali 2018 in DIRETTA: Odette Giuffrida e Matteo Medves superano il primo turno

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato l’ultimo biennio. L’azzurra punterà a tornare sul podio in un grande appuntamento e sul piano tecnico e morale non teme confronti. Matteo Medves, inoltre, è reduce da uno strepitoso argento agli Europei 2018 nella categoria -66 kg e ambisce a confermarsi anche nel torneo iridato per diventare a tutti gli effetti una punta di diamante del movimento italiano. Dai due alfieri azzurri l’Italia si aspetta una prova di grande spessore per conquistare un piazzamento sul podio e arricchire il medagliere, infondendo fiducia anche negli atleti del Bel Paese che entreranno in scena nei giorni successivi. Le gare seguiranno il consueto copione con le eliminatorie a partire dalle ore 8.00 e il “final block” a partire dalle ore 14.00. Seguite con noi minuto per minuto le emozioni della seconda giornata dei Mondiali 2018 di judo con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport! (Foto: IJF)

8,58 Fra non molto toccherà al nostro Matteo Medves, che affronterà il togolese Olympio al secondo turno dei -66 kg.

8.56 Ippon anche per il cubano Solis, che si è sbarazzato dell’egiziano Alsaedi con un ippon nelle prime battute del match.

8.52 A sfidare Gomboc sarà l’israeliano tal Flicker, numero 1 al mondo nei -66 kg, che ha sconfitto per ippon l’uzbeko Nurillaev.

8.48 Nel frattempo, sono iniziate le sfide del secondo turno della categoria -66 kg. Lo sloveno Gomboc supera Mogopa e si candida per arrivare in fondo.

8.45 GIUFFRIDA AVANTI! L’azzurra ha approfittato del forfait dell’avversaria per passare il turno. Sfiderà l’israeliana Primo nel secondo incontro della categoria -52 kg.

8.37 Fra pochi istanti toccherà a Odette Giuffrida sfidare la panamense Jimenez al primo turno della categoria -52 kg.

8.33 La lusitana Esteves elimina l’ivoriana Fofana per ippon.

8.30 La cinese Wu elimina l’atleta di Hong Kong, Tsui.

8.29 La magiara Pupp elimina al golden score l’israeliana Temelkova.

8.26 Il marocchino Bassou avanza al secondo turno dei -66 kg.

8.21 Il peruviano Postigos elimina il tagiko Karimzod.

8.18 Il costaricense Sancho vince per ippon contro il nigeriano Alhassane

8.13 Passa anche il brasiliano Chibana grazie al terzo shido subito dall’iberico Ganteiro.

8.08 L’azzurro al secondo turno incontrerà il togolese Adebayo Frederic Olympio, esentato dal primo incontro.

8.07 IPPON!!! Dopo 21″ dall’inizio del golden score arriva l’ippon dell’azzurro!

8.06 Si va al golden score. Lo statunitense ha due shido.

8.03 Dopo 2 minuti ancora 0-0.

8.01 Subito in gara Matteo Medves contro lo statunitense Ryan Vargas.

