Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 21 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Concrete chance di medaglia per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. Il team azzurro schiererà due punte nelle gare in programma oggi, venerdì 21 settembre. Si tratta di Matteo Medves e Odette Giuffrida, entrambi accreditati di un piazzamento di prestigio nella competizione iridata e di ottime credenziali anche per la conquista di punti pesanti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020.

Medves è reduce dall’argento agli Europei 2018 nella categoria -66 kg e proverà a confermarsi ai vertici anche nella rassegna iridata per diventare a tutti gli effetti una punta di diamante del movimento azzurro. Da lui l’Italia si attende un riscontro importante, al pari di Odette Giuffrida, argento olimpico in carica nella categoria -52 kg, che si è lasciata alle spalle i problemi fisici che la hanno martoriata nell’ultimo biennio e si appresta a battersi per recuperare il tempo perduto e far sapere al mondo intero che è tornata ad alti livelli.

E’ lecito attendersi emozioni importanti nelle gare odierne, che si svilupperanno con le eliminatorie a partire dalle 8.00 ora italiana e culmineranno nelle finali in programma dopo le ore 14.00.

Sarà possibile seguire i Mondiali 2018 in diretta tv su Sportitalia (canale 60 DTT e 225 Sky) e in diretta streaming sul canale YouTube della federazione internazionale, oltre che attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 21 settembre

Ore 8.00-11.30: eliminatorie -52 kg F, -66 kg M

Ore 14.00-15.15: fase finale -52 kg F, -66 kg M

ITALIANI IN GARA: Odette Giuffrida (-52 kg) e Matteo Medves (-66 kg)













Foto: Fijlkam