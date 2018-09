LIVE Judo, Mondiali 2018 in DIRETTA: Antonio Esposito per risollevare l’Italia. Tabellone tremendo per Edwige Gwend

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, domenica 23 settembre, gli azzurri si giocheranno le proprie chance di medaglia con Antonio Esposito ed Edwige Gwend, due atleti potenzialmente da podio che cercheranno di cambiare l’inerzia di una competizione iridata che per ora non arride ai colori azzurri. Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, potrebbe sfruttare un avvio tutt’altro che complesso nella categoria -81 kg per andare molto avanti nel torneo. Dopo il bye al primo turno, per lui c’è l’opportunità di sfidare il bulgaro Ivanov e poi il vincente della sfida tra il britannico McWatt e il tedesco Wieczerzak, prima di affrontare eventualmente il mongolo Otgonbaatar, numero 4 al mondo. Ben diverso appare il percorso per Edwige Gwend, numero 11 al mondo, che dovrà scontrarsi subito con la mongola Baldorj per poi andare incontro, in caso di vittoria, all’ostacolo rappresentato dall’olandese Franssen, numero 6 del ranking. Gli azzurri, in ogni modo, hanno grinta e talento da vendere e proveranno a spingersi molto avanti nel torneo e a conquistare un piazzamento di prestigio per sbloccare lo zero nel medagliere. Seguite con noi minuto per minuto, a partire dalle 8.00 ora italiana, le emozioni dei Mondiali 2018 di judo attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













7.56: Fino a questo momento il Mondiale assomiglia molto ad un campionato asiatico con qualche inserimento sul podio di atleti europei ma il contingente del Vecchio Continente cercherà da oggi di invertire la tendenza

7.53: In caso di vittoria, Gwend è attesa al secondo turno dalla solida olandese Franssen

7.51: Terribile, invece, l’avvio di torneo per Edwige Gwend che, al primo turno della categoria – dovrà affrontare la mongola Mungunchimeg Baldorj, terza lo scorso anno al Mondiale e argento ai Giochi Asiatici

7.48: Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, potrebbe sfruttare un avvio tutt’altro che complesso nella categoria -81 kg per andare molto avanti nel torneo. Dopo il bye al primo turno, per lui c’è l’opportunità di sfidare il bulgaro Ivanov e poi il vincente della sfida tra il britannico McWatt e il tedesco Wieczerzak, prima di affrontare eventualmente il mongolo Otgonbaatar, numero 4 al mondo.

7.47: Gli azzurri si giocheranno le proprie chance di medaglia con Antonio Esposito ed Edwige Gwend, due atleti potenzialmente da podio che cercheranno di cambiare l’inerzia di una competizione iridata che per ora non arride ai colori azzurri

7.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa quarta giornata di incontri ai Mondiali 2018 di judo.

Foto: Fijlkam