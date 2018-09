LIVE Judo, Mondiali 2018 in DIRETTA: 20 settembre. Francesca Milani e Andrea Carlino per stupire

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 20 settembre, prende il via il torneo iridato con le prime medaglie nelle categorie “leggere” e con ben due italiani in gara, che proveranno ad entrare nella contesa e conquistare punti importanti con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andrea Carlino è una giovane speranza azzurra e proverà a farsi valere nella categoria -60 kg, mentre Francesca Milani ha ben impressionato agli Europei 2018 nella categoria -48 kg e cercherà di confermare le buone referenze sul suo conto con una bella prestazione anche ai Mondiali. I due italiani andranno a caccia di conferme e di un buon piazzamento che darebbe linfa alla loro crescita e alla loro ascesa fino ai vertici della disciplina. Ma sognare non costa nulla e chissà che non possano ritrovarsi a lottare per un traguardo solo in apparenza difficile da ipotizzare. Le gare seguiranno un formato standard, per cui la fase eliminatoria prenderà il via alle ore 8.00 e si concluderà intorno alle 11.30, mentre la fase finale si svolgerà a partire dalle 14.00 ora italiana fino all’assegnazione delle medaglie. Seguite con noi minuto per minuto le emozioni della prima giornata dei Mondiali 2018 di judo attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

09.05 Il peruviano Calle batte l’australiano Jolly e ora CARLINO SUL TATAMI! L’azzurro sfida l’ecuadoregno Preciado!

09.01 Ultimo incontro prima del match di Carlino!

08.56 Iniziati anche gli incontri di secondo turno nella Pool A dei 60 kg. Il giapponese Nagayama batte l’ungherese Szabo, tra poco toccherà anche al nostro Carlino.

08.53 Inizia il secondo turno anche per la 48 kg femminile.

08.50 Ora l’afgano Zelgai incrocerà l’olandese Koffijberg, hanno avuto la meglio su Kathewera del Malawi e il siriano Akkash. Attenzione anche al georgiano Papinashvili che vola al terzo turno dopo aver surclassato Ndawu dal Malawi.

08.42 Si stanno completando i match di secondo turno dei 60 kg per quanto riguarda la Pool C, sono appena iniziati quella della Pool B. Carlino è nella A contro l’ecuadoregno Preciado.

08.40 Definito un altro match di terzo turno per i 60 kg, il giapponese Takato se la vedrà col moldavo Mihu dove che hanno sconfitto rispettivamente lo sloveno Starkel e il kirgizo Sagynbai Uulu.

08.32 Carlino e Milani dovranno aspettare ancora un po’ prima di scendere sul tatami per fare il proprio esordio ai Mondiali.

08.28 Il tedesco Plafky batte Lau da Hong Kong e incrocerà lo yemenita Khousrof al secondo turno. Al femminile mancano ancora due match di primo turno per definire il tabellone.

08.24 Già iniziato il secondo turno dei 60 kg maschili: il russo Mshvidobadze ha battuto Rony del Bangladesh e ora affronterà il francese Mkheidze che ha avuto la meglio sul nigerino Allassane. Lo yemita Khousrof si è sbarazzato del nordcoreano An.

08.23 Vittoria della cubana Hurtado contro la statunitense Jarrell, al prossimo turno incrocerà la marocchina Eddinari.

08.22 Mentre l’uzbeka Salokhitdinova batte la neozelandese Emma Rouse e si assicura il secondo turno contro la mongola Munkhbat, stanno andando in scena tre match molto combattuti sui tre tatami di questi Mondiali.

08.18 Tutto facile per la slovena Stangar che batte la burundiana Nada Kezakimana per ippon, al secondo turno incrocerà la forte francese Clement.

08.16 L’azera Gurbanli ha la meglio sull’olandese Gersjes e affronterà l’australiana Hain.

08.13 Tra i 60 kg, il bulgaro Alipiev ha battuto il marocchino Bassou e ora se la dovrà vedere col georgiano Chkhvimiani. Il sudcoreano Choi ha la meglio sul tajiko Boqiev e ora affronta Yang da Cina Taipei. Il resto del tabellone è allineato al secondo turno.

08.10 Si stanno svolgendo incontri di primo turno di entrambe le categorie, ricordiamo che gli italiani sono esentati.

08.07 L’argentina subito scatenata e sconfigge per ippon l’africana Bonface, al prossimo turno affronterà la russa Dolgova.

08.05 INIZIATI I COMBATTIMENTI!

08.02 Carlino incomincerà la propria avventura al secondo turno contro l’ecuadoregno Preciado. Secondo turno anche per la Milani contro la cinese Xiong. L’esordio per entrambi è sulla carta agevole.

07.56 I primi combattimenti sono in programma alle ore 08.00.

07.54 L’Italia si affida ad Andrea Carlino e a Francesca Milani che cercheranno di stupire anche se sarà molto difficile.

07.52 Oggi si incomincia a Baku (Azerbaijan) con i pesi più leggeri: 60 kg maschile e 48 kg femminile.

07.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di judo (20 settembre).

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam