LIVE Italia-Serbia, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming

Mercoledì 26 settembre, è arrivato il momento di fare davvero sul serio ai Mondiali 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia al Pala Alpitour di Torino, inizia la terza fase della rassegna iridata e la posta in palio è sempre più elevata. Nel capoluogo piemontese la nostra Nazionale, spinta dal proprio pubblico, andrà a caccia di una vitoria fondamentale per avvicinarsi in maniera importante alle semifinali ma di fronte si troverà gli ostici slavi, un avversario davvero molto solido e impegnativo che ci metterà a dura prova.

Ci aspetta una battaglia campale, uno scontro diretto tra due corazzate che vogliono farsi strada nel torneo. L’Italia non vuole smetterà di sognare in casa e vuole continuare a regalare emozioni a tutto il Paese, trascinata dalle sue stelle che oggi dovranno fare saltare il banco: ci aspettiamo grandi magie da Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Simone Giannelli contro i colossi dall’altra parte della rete come Aleksandar Atanasijevic, Uros Kovacevic e Marko Podrascanin.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo