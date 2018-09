LIVE Italia-Russia, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Oggi sabato 22 settembre è il grande giorno di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mediolanum Forum di Milano andrà in scena un incontro di cartello tra due delle favorite per il titolo iridata: la nostra Nazionale, spinta da 12000 spettatori, andrà a caccia della settima vittoria consecutiva e proverà a mettere alle corde i Campioni d’Europa che invece hanno un disperato bisogno dei tre punti per rimanere ancora in corsa in ottica Final Six. Gli azzurri sono ormai certi del pass per la terza fase (manca soltanto la matematica) e scenderanno in campo con il desiderio di tenere testa all’Armata che ha già perso con USA e Serbia e che ora è con l’acqua alla gola.

Ivan Zaytsev e compagni non vogliono fermarsi e vogliono continuare a vincere, hanno scaldato tutto il Paese e ora hanno capito di avere i mezzi giusti per sognare davvero in grande, anche contro colossi come Muserskiy e Mikhaylov. L’Italia si sta facendo valere a suon di schiacciate e di muri, bisogna insistere su questa rotta e provare ad asfaltare anche questa Russia che non può concedersi altri passi falsi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 22 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB