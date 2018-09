LIVE Italia-Albania Under21 in DIRETTA: 1-0. Federico Dimarco porta in vantaggio gli azzurrini!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dell’amichevole di calcio tra le nazionali under 21 di Italia ed Albania: gli azzurrini del CT Gigi Di Biagio sono chiamati al riscatto dopo la sonora sconfitta patita pochi giorni fa. A Cagliari l’avversario sarà di caratura modesta, ma sarà necessario ritrovare la fiducia per tornare a guardare con occhi diversi agli Europei del prossimo anno che l’Italia giocherà in casa e che saranno anche l’evento di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE dell'amichevole Italia-Albania Under 21. Fischio d'inizio alle ore 18.30













31′ Prova ad uscire l’Albania, ma al momento non ci sono grattacapi per gli azzurrini, che stanno legittimando il vantaggio.

27′ GOL ITALIA! Vido serve con un cucchiaio Dimarco, che con un gran sinistro di prima intenzione batte Selmani incrociando sul palo lontano. Italia-Albania 1-0.

25′ Continua a premere l’Italia, ma non riesce ad impensierire l’Albania, che tenta invano di ripartire in contropiede.

21′ Sugli sviluppi del corner tenta la rovesciata Cutrone, senza fortuna

20′ OCCASIONE ITALIA! Orsolini si inventa un filtrante per Cutrone, che arriva davanti a Selmani gli calcia addosso.

18′ Fallo di Mancini su Bare, giallo anche per lui.

15′ Fuorigioco inesistente fischiato a Dimarco, fermata una potenziale occasione dell’Italia. Gli azzurrini stanno giocando bene, contro un avversario comunque modesto, ma non riescono a creare nitide occasioni da gol.

12′ Cross di De Paoli, Cutrone interviene in girata al volo, palla fuori di un soffio.

9′ Locatelli lancia Cutrone, disperata uscita di Selmani che riesce ad intervenire per un soffio.

8′ Ammonito Mucolli: brutto fallo in mezzo al campo su Orsolini.

6′ Reazione azzurra: fallo su Orsolini, punizione dal limite per l’Italia. Locatelli però tira in braccio al portiere avversario.

3′ La prima conclusione però è di marca albanese: Bare ci prova da fuori ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Audero.

1′ L’Italia abbandona gli esperimenti slovacchi ed ora ritorna al 4-3-3, vedremo se sarà la soluzione giusta.

INIZIO PRIMO TEMPO

18.30 Eseguiti gli inni nazionali, tutto pronto per l’inizio della sfida.

18.20 Da dimenticare le tre scoppole rimediate in Slovacchia, con la doppietta di Haraslin ed il gol di Mraz, che ci hanno condannati al pesante passivo di 3-0.

17.55 Le formazioni ufficiali della sfida:

Italia: 1 Audero, 5 Luperto, 6 Dimarco, 10 Mandragora, 13 Mancini, 14 Depaoli, 16 Orsolini, 18 Vido, 20 Cutrone, 21 Locatelli, 25 Pessina. CT: Di Biagio.

Albania: 1 Selmani, 4 Tafa, 5 Kumbulla, 3 Hakaj, 2 Kryeziu, 6 Selahi, 10 Mucolli, 11 Ademi, 8 Bare, 7 Sulejmanov, 9 Vrioni. CT: Bushi.

