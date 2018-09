LIVE Inter-Tottenham, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Dopo sei anni l’Inter fa il suo ritorno in Champions League e sfiderà il Tottenham nel match d’esordio del Gruppo B. L’ultima partecipazione dei nerazzurri nella massima competizione europea risale alla stagione 2011/12 e ora sono pronti a tornare protagonisti. Davanti al pubblico di San Siro serve una vittoria per puntare alla qualificazione e dare una svolta ad un avvio di stagione sotto le aspettative.

Inter-Tottenham, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Inter-Tottenham si giocherà questa sera allo Stadio San Siro con con calcio di inizio alle 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Martedì 18 settembre

18.55 Inter-Tottenham, Gruppo B, Stadio San Siro

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com