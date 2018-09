Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: quando torna in campo l’Italia? Date, orari e tv delle prossime partite della seconda fase

Dopo aver vinto le prime due partite della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, per i giocatori italiani è tempo di rituffarsi nella preparazione all’imminente campionato italiano. La Nazionale azzurra tornerà in campo a novembre, quando sarà opposta alla Lituania il 29, e a dicembre, quando il 2 andrà in Polonia.

Successivamente, la terza finestra vedrà in campo gli azzurri il 22 febbraio contro l’Ungheria e il 25 febbraio in Lituania: a quel punto, però, si spera che sia già stata raggiunta una qualificazione che appare sempre più vicina dopo le ultime due uscite.

Gli incontri saranno trasmessi da Sky Sport, mentre l’unica altra certezza riguarda le date sopracitate: non si conoscono orari né luoghi dove si giocheranno queste quattro partite.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

Italia-Lituania

DOMENICA 2 DICEMBRE

Polonia-Italia

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

Italia-Ungheria

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO

Lituania-Italia













federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo