LIVE F1, GP Singapore 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Ferrari per il tutto per tutto. Incognita meteo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul tracciato di Marina Bay, i piloti gireranno in notturna per le strette vie di questa ricca città stato dove andrà in scena un appuntamento probabilmente decisivo per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton, dopo i noti fatti di Monza, ha allungato in classifica generale e ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che è immediatamente chiamato a reagire e che va a caccia di un risultato importante su un circuito che sulla carta è particolarmente congeniale alle caratteristiche della Ferrari.

Le Rosse sono chiamate a mettere in pista una prestazione di lusso per mettere seriamente in difficoltà Lewis Hamilton e cercare di riaprire i conti in ottica Mondiale. E ci sarà Kimi Raikkonen a correre da separato in casa dopo l’annuncio dell’arrivo di Charles Leclerc. Questa mattina capiremo quali sono i valori in tavola, i 90 minuti a disposizione dei piloti ci diranno quali sono i grandi favoriti in vista delle qualifiche e della gara

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale Formula Uno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30.













