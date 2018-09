LIVE F1, GP Singapore 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Vettel a caccia delle Red Bull

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay andrà in scena la seconda sessione di 90 minuti, questa volta in notturna come accadrà in gara e non sotto il sole come successo in mattinata in FP1. I piloti, tra le strette vie di questo tracciato cittadino, dovranno trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e migliorare il feeling con la pista in vista delle qualifiche e della gara. Nella prima sessione la Red Bull ha piazzato la doppietta con Daniel Ricciardo e Max Verstappen, girando sulle hypersoft proprio come le Ferrari che infatti hanno risposto presente: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono subito dietro, paventando anche un buon passo gara.

Il tedesco vuole subito mettere le cose in chiaro e ha bisogno del massimo risultato per tenere aperti i conti in classifica generale, Lewis Hamilton è indietro ma ha provato solo gomme soft e ultrasoft dunque potrebbe avere degli importanti margini di miglioramento come il compagno di squadra Valtteri Bottas. Si preannuncia grande spettacolo nelle prove libere 2 al termine delle quali avremo un quadro più chiaro della situazione e capiremo chi è il favorito per il resto del fine settimana.

14.11 Max Verstappen indietro di 263 millesimi al T1 (con US) arriva al T2 con 112 dopo aver fatto segnare il record, e chiude in 1:41.143 primo per 124 millesimi!

14.40 Ed ora tocca alle Red Bull!

14.39 Kimi Raikkonen migliora il record nel T1, rallenta leggermente nel T2, chiude in 1:41.267 primo per 253 millesimi sul compagno

14.38 Vettel record per 226 millesimi nel T1 (con UltraSoft), arriva al T2 con 252, chiude il suo primo tentativo in 1:41.520

14.37 In pista anche le due Renault, sorprendenti nella FP1

14.36 Esce Seb Vettel, mentre Valtteri Bottas, con UltraSoft, va ad abbattere il tempo di Kevin Magnussen e chiude in 1:41.694

14.35 Il primo tempo, con gomma Soft, lo fa segnare Romain Grosjean in 1:44.748, tempo ancora altissimo

14.34 I primi a lanciarsi sono i due piloti della Haas, mentre Ferrari e Red Bull sono ancora ferme ai box

14.33 Il primo big ad entrare sul tracciato è Valtteri Bottas. Lewis Hamilton si cala solamente ora nella sua W09

🚦 GREEN LIGHT 🚦 Cars to track – were underway for FP2 in Singapore! All your live timing needs can be found here >> https://t.co/MddmLh2Nm7#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/w2GZnrHuXj — Formula 1 (@F1) September 14, 2018

14.32 Primi piloti già in pista, tutto pronto anche in casa Toro Rosso

Heading out under the lights around Singapore for the first time ☝🏻 There's no hiding that cheeky smile, Pierre! #SingaporeGP 🇸🇬#F1NightRace pic.twitter.com/sdh7BptsMR — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) September 14, 2018

14.31 Sebastian Vettel è già pronto a scendere in pista. Il tedesco ha davanti a sè un fine settimana che non può assolutamente fallire. Che pressione per Seb!

14.30 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI SINGAPORE! Uno scenario letteralmente da favola..

14.29 Le condizioni attuali a Singapore. Poco meno di 30° e 35.4 sulla pista. Ricordiamo che il tracciato ha subito una piccola modifica nella chicane lunga 15-16 con l’uscita che è stata ridotta di 2 metri per rendere l’ingresso in curva più diretto, e sembra che i piloti abbiano gradito

The sun's down, the lights are on 🌃 We're ready to go dancing in the dark in FP2 🕺#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/wENRTeuoer — Formula 1 (@F1) September 14, 2018

14.28 Che dire del panorama di Marina Bay? Un circuito unico in tutto il Mondiale di F1! Che spettacolo!

One of my favorite F1 location on the calender. #SingaporeGP Marina Bay Circuit #Petronas Beautiful place!! pic.twitter.com/yWLvGCuHhX — yaShishiveni🇳🇦 (@OmbwitiyokOngha) September 14, 2018

14.26 Nel finale della FP1 Charles Leclerc, neo-ferrrarista, è andato a distruggere la sua anteriore destra, sbattendo in uscita del ponte in curva 16

14.25 Cinque minuti al via della seconda sessione di prove libere! Tutto pronto a Marin Bay!

14.24 Le tre mescole portate a Singapore: HyperSoft, UltraSoft e Soft. Questa mattina le Mercedes non hanno mai provato le gomme più morbide e, conoscendo il loro comportamento, proveranno ad evitarle

14.22 Molto buona la FP1 per la Renault, con Hulkenberg addirittura quinto davanti a Hamilton e Sainz subito dietro. Sembra che la pista di Marina Bay possa dare una mano alla (poca) potenza della vettura francese

Going sideways is just in the blood for the Sainz family A neat powerslide for @Carlossainz55 Marks out of ten, @CSainz_oficial? 🤔#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/zKrtTRnoJA — Formula 1 (@F1) September 14, 2018

14.21 La magia di Singapore e della notturna..

14.20 FP1 leggermente meno buona per Kimi Raikkonen che ha accusato 775 millesimi da Ricciardo e mezzo secondo esatto da Vettel. Il finlandese ha anche commesso un fuoripista in curva 18, senza conseguenze

Yellow flags fluttering as Kimi locks up at Turn 18 and runs off track #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/dF9S1CMiKa — Formula 1 (@F1) September 14, 2018

14.18 Sebastian Vettel dopo le polemiche di Monza sembra avere approcciato bene con il weekend di Marina Bay. La sua Ferrari sembra nel complesso la vettura migliore e il tedesco dovrà ribadirlo anche nei prossimi giorni

14.16 Come sempre Lewis Hamilton si fa notare anche quando arriva ai box

14.15 Come si sapeva la Red Bull è su una pista nella quale il carico aerodinamico della sua RB14 può fare la differenza. Al momento il team di Milton Keynes ha dimostrato di avere velocità e buon passo gara, ma sarà il loro solito venerdì?

14.13 Nella prima sessione di prove libere ottima Red Bull con Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen, ma la Ferrari, soprattutto con Sebastian Vettel, è ad un soffio..

14.11 Condizioni ben differenti rispetto alla FP1. Le temperature sono scese sia a livello di aria che di asfalto e saranno quelle che i piloti troveranno per qualifiche e gara, per cui questa FP2 diventa fondamentale

The sun goes down. The excitement goes up! It may only be FP2, but racing in the Singapore night is magical! #SingaporeGP pic.twitter.com/cuk93ti8TI — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) September 14, 2018

14.10 Bentornati a Singapore! Sono scese le luci della sera a Marina Bay e tutto è pronto per la seconda sessione di prove libere!

