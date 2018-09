LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: 14 settembre. Italia a caccia delle prime medaglie!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime semifinali delle specialità olimpiche e paralimpiche ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben sei equipaggi azzurri.

Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà scattare subito in testa al medagliere. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio. Si inizia alle ore 9.20 con le semifinali del singolo maschile PR1 del paracanottaggio, a seguire tutte le finali. Buon divertimento! (Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna)

Programma di giornata ed italiani in gara













9.31 Inizia la gara dell’azzurro, i primi tre vanno in finale

9.28 Caselli sarà in gara nella seconda semifinale, raggiunta dopo la bella prestazione in batteria, chiusa al secondo posto. Ricordiamo che questa è una specialità paralimpica

9.23 Ora si passa invece al paracanottaggio con le semifinali del singolo maschile PR1, in cui troveremo in gara Fabrizio Caselli

9.19 La sessione mattutina si è aperta con le ultime semifinali in programma, in cui non erano presenti azzurri

9.16 Oggi sulle acque di Plovdiv si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna iridata, con l’Italia che proverà ad essere subito protagonista

9.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di canottaggio