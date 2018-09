LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: orario d’inizio delle prove libere e su che canale vederle in tv

Oggi venerdì 28 settembre inizia il lungo weekend riservato al GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi si disputano le prove libere, due sessioni da 90 minuti ciascuna che permetteranno ai piloti di trovare la giusta messa a punto sulle vetture e di perfezionare il feeling con il tracciato situato nel villaggio olimpico.

Siamo in un momento critico del campionato, Sebastian Vettel è sprofondato a 40 punti di distacco da Lewis Hamilton dopo gli errori commessi tra Monza e Singapore, ora è davvero con le spalle al muro e ha bisogna di una vittoria per cercare di tenere aperta la corsa verso il titolo iridato. Il tedesco della Ferrari vorrà subito capire il potenziale della sua monoposto in questa giornata ma il britannico della Mercedes non sarà da meno, attenzione ovviamente anche a Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre le Red Bull non sembrano poter essere della partita su questo tracciato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

GP RUSSIA 2018, PROVE LIBERE: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













