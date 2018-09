LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme, eterna sfida con Hamilton

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton: il confronto tra il tedesco della Ferrari e il britannico della Mercedes entra nel vivo, il teutonico deve assolutamente ruggire se vuole rimontare i 40 punti di distacco in classifica generale e proprio per questo motivo vorrà trovare la migliore soluzione per la gara durante queste prove libere.

Dopo una mattinata sottotono, si attendono risposte anche da parte di Kimi Raikkonen mentre Valtteri Bottas proverà a confermarsi ancora una volta un’ottima spalla di Hamilton. Oggi pomeriggio capiremo anche se le Red Bull possono essere concretamente un fattore per questo fine settimana ma bisogna tenere in considerazione che dovranno scontare una penalità a causa della sostituzione del motore.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Risultati Prove libere 1













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI