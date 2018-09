F1, la Haas non cambia, per il 2019 confermati Kevin Magnussen e Romain Grosjean

Dopo tante voci e ipotesi, la Haas decide di non cambiare e puntare sulla continuità. Sono confermati anche per la prossima stagione, infatti, sia il danese Kevin Magnussen, sia il francese Romain Grosjean e, come si è visto nel corso di questo 2018, non è stata certo una decisione scontata. Per la scuderia americana, dunque, si tratta di due rinnovi importanti, al termine di un campionato vissuto a due facce dai due piloti. Magnussen ha iniziato nel migliore dei modi, salvo poi crollare nelle ultime uscite. Tutto l’opposto per Grosjean che, dopo una serie di disastri nei GP di inizio anno, si è rimesso in carreggiata e ha dimostrato il suo valore conquistando punti importanti. Anzi, la Haas si mangia le mani perchè ha raccolto meno di quanto seminato, sia per incidenti che per errori (come il doppio pit stop sbagliato in Australia).

Le parole del team principal Guenther Steiner confermano la volontà del team a stelle e strisce. “Sin dall’inizio volevamo puntare su piloti esperti per aiutarci nello sviluppo della vettura e siamo sempre stati convinti di averne due eccellenti in Romain e Kevin. Siamo migliorati tantissimo rispetto a dodici mesi fa, per cui confermare la nostra line-up è stata una decisione immediata. Quest’anno possiamo addirittura valicare quota 100 punti in classifica, e sarebbe un traguardo davvero notevole. Entrambi i piloti spingeranno al massimo per ottenere questo risultato e, siamo convinti, che nel 2019 potremo fare ancora meglio”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI