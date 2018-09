LIVE F1, GP Russia 2018 inDIRETTA: Hamilton resiste all’attacco di Vettel, Bottas al comando

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi la Mercedes si è presenta alla corsa domenicale in grande spolvero, dopo aver monopolizzato la scena nel corso delle qualifiche. La prima fila occupata dalle Frecce d’Argento, grazie alla pole di Valtteri Bottas e al secondo posto di Lewis Hamilton, lascia presagire una gara in cui il team di Brackley possa fare il bello e il cattivo tempo.

Spetterà alla Ferrari cambiare le carte in tavola e provare ad inventarsi qualcosa per cambiare l’esito di una gara che sembra essere già scritto. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, rispettivamente terzo e quarto, proveranno ad inserirsi al via tra le due W09 per provare a rovinare loro la festa ma non sarà semplice. Le due Rosse non hanno dimostrato di avere una gran velocità e qualora riuscisse il sorpasso al via, è da vedere se il Cavallino Rampante saprà gestire la situazione. Una gara complessa, quindi, si prevede con le due Red Bull dall’ultima fila. Dopo aver cambiato le power unit e i due cambi, le due vetture di Milton Keynes partiranno dal fondo della griglia e dovranno esibirsi in una grande rimonta. Ci sarà da divertirsi!

OASport vi offre la DIRETTA LIVE GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle 13.10. Buon divertimento!

LA GRIGLIA DI PARTENZA – LE QUALIFICHE – LA PRESENTAZIONE DELLA GARA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

2/53: Bottas scappa già ed Hamilton è 1″3 mentre Vettel è a 2″4. Leclerc on fire che supera all’esterno della curva 3 Magnussen, prendendosi la quinta piazza. Pazzesco Verstappen che in due giri è 11°. Gomme gialle per lui.

1/53: Ottimo scatto al via di Bottas con Hamilton, non partito benissimo, a sfruttare la scia e coprirsi da Vettel. Non cambiano le posizioni dunque con Bottas, Hamilton, Vettel e Raikkonen.

1/53: PARTITIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!

13.10: Via il giro di ricognizione!!!

13.08: La pioggia sembra aver concesso una tregua e si partirà in condizioni di asciutto.

13.07: Per la quinta volta Bottas ed Hamilton partono in questo ordine, vedremo se questo porterà ad un risultato lusinghiero per il team di Brackley

13.05: Un po’ di pioggia cade e gli ombrelli che spuntano in griglia parlano chiaro

For those of you doing a rain dance… Your prayers have been answered ☔️#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/KOtgOrJIeE — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

13.04: Questo il cielo di Sochi. Aspettiamoci una corsa con cambiamenti repentini? Vedremo.

Sunny track, but look at those clouds 👀 Hands up who wants rain?#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/bBKD9ID9TG — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

13.03: 7′ al via! Sale la tensione.

13.02: Si prospettano 53 giri di grande incertezza.

13.01: ATTENZIONE!!!! Piove con il sole a Sochi!! Corsa pazza in Russia?!

13.00: Ferrari e Mercedes che partiranno con le ultrasoft e anche dal loro sfruttamento dipenderà questa corsa.

12.58: E’ spuntato il sole ora sul circuito di Sochi, dopo l’incertezza meteorologica di qualche minuto fa.

12.57: Sulla griglia di partenza giusto far notare un differente asfalto che potrebbe offrire un grip diverso al via. Nelle prime quattro posizioni i piloti potranno usufruire della novità.

12.55: E’ il momento dell’inno russo intonato in circuito.

12.54: Una giornata particolare per Verstappen visto che per l’olandese è il giorno del compleanno (21 anni).

12.53: Un altro tema interessante sarà quello che farà la Red Bull che partirà dall’ultima fila, per le aver sostituito la power unit e il cambio. Assisteremo ad una grande rimonta da parte di Daniel Ricciardo e di Max Verstappen.

12.52: Hamilton giunge in griglia sempre in modo particolare.

12.51: Ci si chiede se la Mercedes userà gli ordini di scuderia visto che Bottas parte davanti ad Hamilton. Il Team Principal è stato possibilista, vedremo in pista.

12.50: Bottas sarà tra gli osservati speciali, essendo il poleman e anche uno degli interpreti migliori di questo tracciato.

12.48: Ci si prepara al via, previsto alle 13.10!

12.45: Hamilton, viste le difficoltà della Ferrari, ha l’opportunità di allungare in campionato e scavare un solco importante in vista dei 5 GP che rimangono alla fine del Mondiale.

12.44: Temperature non troppo alte sul tracciato russo che andranno ad influenzare l’andamento di questa corsa:

12.41: Kimi Raikkonen, quarto in griglia, è pronto per gareggiare

Not long to wait now, Kimi ⏰ Lights out in 30 mins! ⏰#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3VXe3zObr4 — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

12.40: La strategia in questo GP dovrebbe essere quella di una sola sosta, visto lo scarso degrado delle gomme previsto. Vedremo se le previsioni saranno confermate.

12.38: La Ferrari dovrà centrare un’ottima partenza per essere in lizza per il successo, altrimenti si fa davvero dura.

12.34: La Mercedes partirà dalla prima fila con Valtteri Bottas e con Lewis Hamilton e le chance per centrare il bersaglio grosso sono moltissime.

12.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

FOTOCATTAGNI