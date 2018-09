F1, GP Russia 2018: la Ferrari prova la rimonta disperata, con il “tutto per tutto” alla partenza

L’umore in casa Ferrari, in vista del GP di Russia di oggi (alle ore 13.10) sul circuito di Sochi, non è propriamente dei migliori. Dopo le brutte sconfitte di Monza e Marina Bay, infatti, la scuderia di Maranello ha la netta sensazione che la Mercedes sia nuovamente fuggita, con uno scatto in avanti che le ha permesso di monopolizzare la prima fila della gara di Sochi con oltre mezzo secondo di vantaggio rispetto alle Rosse.

La situazione, oggettivamente, non è rosea per Sebastian Vettel, chiamato all’impresa vera e propria, per mantenere ancora aperte le (poche) chance di titolo iridato che gli rimangono. Il tedesco, a sua volta, ha il morale sotto i tacchi, consapevole di avere commesso diversi errori pesanti proprio nel momento migliore della sua vettura. Adesso, invece, la risposta dei rivali è arrivata e ha riportato avanti la monoposto di Brackley con un salto di qualità notevole.

Un anno fa sul tracciato sulle sponde del Mar Nero, era la Ferrari ad avere piazzato i due piloti davanti a tutti. Il lungo rettilineo che porta alla curva 1, tuttavia, permise a Valtteri Bottas di prendere le due scie e centrare la testa della gara, per non lasciarla più. A questo punto la Ferrari dovrà fare lo stesso. Il tedesco dovrà giocarsi il “tutto per tutto” al via, per entrare nella prima curva, quantomeno, davanti a Lewis Hamilton. Sul fronte competitività sembra che la Mercedes possa fare la differenza, per cui allo spegnimento dei semafori si giocherà molta della gara per il quattro volte campione del mondo.

Dall’altra parte le Frecce d’argento sembrano intenzionate a puntare alla doppietta, per chiudere i discorsi sia per quanto riguarda il titolo piloti, sia per distanziare la Ferrari in quello costruttori. Tutto sembra puntare nella direzione di Mercedes ed Hamilton. La Ferrari e Vettel saranno in grado di invertire questa previsione? Probabilmente lo si capirà sin da curva 1 della gara di oggi pomeriggio.

