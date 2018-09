LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederla. Tutto gratis e in chiaro

Oggi domenica 2 settembre si corre il GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. A Monza è tutto pronto per una giornata memorabile, sullo storico tracciato brianzolo andrà in scena una gara fondamentale per le sorti della corsa verso il titolo iridato. Sebastian Vettel vuole recuperare parte dello svantaggio che accusa da Lewis Hamilton: i due contendenti sono separati da 17 punti dopo il trionfo del tedesco a Spa e oggi sono chiamati a un nuovo duello in pista, un testa a testa palpitante fin dalle prime fasi di una gara che si preannuncia particolarmente intensa e avvincente.

Il pilota della Ferrari scatterà in seconda posizione accanto al compagno di squadra Kimi Raikkonen che ha conquistato una vertiginosa pole position: il finlandese vuole tornare alla vittoria dopo cinque anni e mezzo ma è molto probabile che la scuderia gli chieda di fare da scudiero a Vettel per guadagnare il più possibile su Hamilton. La partenza sarà decisiva, una sola sosta prevista sul circuito più veloce in calendario.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del GP d’Italia Monza 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della gara con le indicazioni su come seguirla in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













