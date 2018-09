LIVE Empoli-Lazio in DIRETTA: biancocelesti al Castellani a caccia di punti per risalire la china

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Empoli e Lazio, valido per la 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I biancocelesti sono reduci da un successo di misura contro il Frosinone, che ha consentito ai ragazzi guidati da Simone Inzaghi di sbloccarsi dopo le due sconfitte incassate contro Napoli e Juventus. Sul fronte opposto, l’Empoli è partito a razzo battendo nettamente il Cagliari, salvo incappare in un passo falso contro il Genoa prima del buon pareggio sul campo del Chievo. Immobile guiderà l’attacco biancoceleste con il supporto del talentuoso Luis Alberto e del colosso Milinkovic Savic, che stanno facendo fatica a confermare le prestazioni eccellenti dello scorso anno, che hanno consentito soprattutto al serbo di far impennare le sue quotazioni fino ad oltre 100 milioni di euro. Krunic e Caputo, però, sembrano tutt’altro che intenzionati a fare sconti alla difesa laziale e faranno di tutto per regalare un’altra gioia al pubblico del Castellani. Seguite con noi minuto per minuto le emozioni del match tra Empoli e Lazio a partire dalle ore 18.00 con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













17.58 Le due squadre si apprestano a fare il loro ingresso in campo per il match preserale della domenica.

17.52 L’Empoli, dal canto suo, ha esordito con una vittoria contro il Cagliari, a cui hanno fatto seguito una sconfitta con il Genoa e un pari sul campo del Chievo.

17.46 La Lazio è reduce da una vittoria di misura col Frosinone, che ha sbloccato i biancocelesti dopo le due sconfitte in avvio di campionato contro Napoli e Juventus.

17.41 Andreazzoli punta sul 4-3-2-1 con Caputo unica punta, ispirato da Zajc e Krunic, mentre La Gumina parte dalla panchina.

17.36 Simone Inzaghi si affida a Immobile prima punta con Luis Alberto a supporto e Milinkovic Savic in mediana. Le fasce saranno presidiate da Marusic e Lulic con Leiva davanti alla difesa e con Parolo mezz’ala.

17.30 Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Empoli e Lazio. Ecco le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Bennacer, Capezzi, Acquah; Zajc, Krunic; Caputo.

A disp.: Provedel, Fulignati; Brighi, Traore, Lollo, Jakupovic, La Gumina, Maietta, Untersee, Marcjanik, Ucan, Mraz. All.: Andreazzoli.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo. ​​​​​​​All.: S.Inzaghi.

