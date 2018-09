LIVE Dudelange-Milan, Europa League 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla gratis in tv

Quest’oggi, giovedì 20 settembre, prende il via anche l’Europa League 2018-2019. Il Milan fa il suo debutto stagionale nella competizione corrente in Lussemburgo, dove affronterà il Dudelange (fischio d’inizio ore 21.00), campione nazionale del piccolo Stato europeo. Un incontro agevole sulla carta per i rossoneri, a caccia di tre punti importanti prima di scontrarsi con i greci dell’Olimpiacos (la più temibile avversaria del girone F) e gli spagnoli del Real Betis. Gattuso, dopo la beffa col Napoli e la splendida vittoria con la Roma, ha portato a casa un punto col Cagliari ed ora guarda al match col Dudelange con la consapevolezza di dover ruotare i suoi elementi, sperimentando uomini e moduli senza perdere di vista l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Dudelange-Milan, Europa League 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla gratis in tv

Dudelange-Milan sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Match in streaming sul sito di TV8 e su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone. OASport coprirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE testuale

20 settembre

ore 21.00 Dudelange-Milan al Josy Barthel di Lussemburgo













