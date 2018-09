Mondiali volley 2018, Italia-Finlandia: quando si gioca e come vederla in tv? Orario e programma

L’Italia affronterà la Finlandia nel match che apre la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. L’appuntamento è per venerdì 21 settembre (ore 21.15) al Mediolanum Forum di Assago – Milano. Gli azzurri si presentano nel capoluogo lombardo a punteggio pieno dopo aver vinto le prime cinque partite e vanno a caccia di una vittoria contro i nordici che ci permetterebbe di avvicinarci in maniera importante alla terza fase della rassegna iridata.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario che darà l’anima per cercare il colpaccio. Ivan Zaytsev e compagni sembrano decisamente superiori rispetto a una formazione priva di grandi individualità e che punta tutto sulla compattezza dello spogliatoio come tutte le formazione del nord: i ragazzi del CT Chicco Blengini non devono fare sconti, devono portare a casa l’intera posta in palio e fare un deciso passo in avanti verso Torino.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Finlandia

ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.