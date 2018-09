LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: cronometro Under23, Leonardo Affini a caccia del podio

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali 2018 di ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, mentre il dislivello complessivo sarà di 244 metri.

Il primo atleta in gara, il nostro Alexander Konychev, partirà alle ore 14.40, mentre Matteo Sobrero scatterà alle 15.19. Edoardo Affini si lancerà alle 16.22, mentre l’ultimo atleta in gara partirà alle 16.25. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Twitter Giro d’Italia Under 23)













14.49 Si susseguono le partenze di atleti che non dovrebbero competere per le primissime posizioni. Strada asciutta e cielo sereno al momento. Manca ancora molto al primo passaggio all’intermedio, del nostro Alexander Konychev.

14.46 In partenza il canadese Nickolas Zukowsky.

14.44 Al via il serbo Ognjen Ilic.

14.43 Parte lo slovacco Matus Stocek.

14.41 Partenze ad intervalli di un minuto e mezzo: tocca ora al danese Johan Price-Pejtersen.

14.40 Parte il nostro Alexander Konychev, primo atleta in gara.

