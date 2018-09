LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: 13 settembre, giornata di semifinali. Momento cruciale per l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto.

Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il podio. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio. Si inizia alle ore 7.45 con le gare rinviate ieri. Buon divertimento! (Foto: Pier Colombo)

Programma di giornata ed italiani in gara













7.56 Azzurri secondi a metà gara alle spalle della Norvegia

7.53 Ora tocca all’Italia con Fiume-Battisti

7.51 Nella prima avanzano Svizzera e Polonia

7.45 Si parte con i ripescaggi del doppio senior maschile con Emanuele Fiume e Romano Battisti impegnati nella seconda batteria

7.44 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata