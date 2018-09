LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: 12 settembre. Scende in acqua l’otto, iniziano i quarti di finale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua complessivamente dodici specialità, che vedranno impegnati nove equipaggi azzurri. Esordio per l’otto senior maschile (batterie) e per i due senza pesi leggeri (entrambi alle prese con la test race).

Saranno impegnati nei ripescaggi i doppi senior ed il singolo senior femminile, mentre affronteranno i quarti di finale il doppio pl, il due senza senior ed il singolo senior maschili. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di canottaggio. Si inizia alle ore 9.54 con le gare dei normodotati. Buon divertimento! (Foto: Federcanottaggio)













9.37 Nella seconda batteria del singolo PR1 femminile, l’azzurra Anila Hoxha ha chiuso in seconda piazza e dovrà quindi passare dai ripescaggi per qualificarsi alla finale A. Ottima prova da parte di Daniele Stefanoni, che ha vinto la propria batteria di ripescaggio ed ha così strappato il pass per la finale A del singolo PR2 maschile

9.30 In questa prima parte della sessione mattutina si stanno svolgendo le batterie ed i ripescaggi del paracanottaggio, mentre dalle 9.54 cominceranno le gare dei normodotati

9.25 Buongiorno e benvenuti alla diretta della quarta giornata dei Mondiali 2018 di canottaggio di Plovdiv, in Bulgaria