Volley, Mondiali 2018: Brasile-Russia, partenza col botto a Torino! Inizia la terza fase, in serata Italia-Serbia: le partite di oggi

Al Pala Alpitour di Torino inizia la terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile, la rassegna iridata entra nel vivo e la corsa verso le semifinali si fa sempre più frenetica. Sono rimaste sei Nazionali, pronte a darsi battaglia per accedere alla fase a eliminazione diretta che nel weekend incoronerà i nuovi Campioni. Ad aprire le danze nel capoluogo piemontese sarà la sfida pirotecnica tra Brasile e Russia, un incontro caldissimo tra due autentiche potenze il cui esito sarà fondamentale per le sorti della Pool I in cui figurava anche gli USA. Oggi pomeriggio (ore 17.00) verrà subito messa in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali, le due squadre sanno che non possono sbagliare e metteranno in scena un incontro appassionante e avvincente aperto a ogni esito.

Da una parte i Campioni Olimpici, dall’altra i Campioni d’Europa: basta questo per descrivere al meglio uno scontro diretto a cui abbiamo già assistito a inizio luglio nella semifinale di Nations League dominata per 3-0 dalla compagine europea che poi avrebbe vinto il trofeo, ma le due formazioni si sono fronteggiate anche nella semifinale di Rio 2016 dove poi i sudamericani si sono messi al collo la medaglia d’oro. I ragazzi di Renan al Zotto inseguono la quinta finale iridata consecutiva (tre vinte, persa l’ultima con la Polonia) e non vorranno perdere questa sera per non giocarsi il tutto per tutto contro gli USA, gli uomini di Shliapnikov sembrano addirittura partire leggermente favoriti ma vedremo se sapranno fare valere la loro caratura.

La Russia arriva a questo appuntamento dopo aver deluso nella prima fase (sconfitte con USA e Serbia) e aver brillato nella seconda dove è riuscita a battere l’Italia al tie-break. Il Brasile, invece, si presenta con un solo ko sulle spalle (a sorpresa contro l’Olanda nella prima fase) mentre per il resto è stato impeccabile (spicca la vittoria sulla Francia al tie-break) anche se non ha entusiasmato sotto il profilo del gioco. Si fronteggiano due scuole di volley totalmente differenti tra loro: da una parte la potenza fisica dell’Armata che punta su un gioco più energico e di resistenza fondato sulla forza e sull’atletismo, dall’altra la classe pura dei verdeoro che uniscono grandi difese alla fluidità offensiva e alla capacità di fare mancare il fiato all’avversario.

I Campioni Olimpici devono fare a meno di Lucarelli ma possono contare sull’encomiabile regia di Bruninho, sul buon rendimento dell’opposto Wallace, sugli attacchi precisi di Douglas e Lipe di banda ma anche sulla solidità di due centrali esperti come Lucas e Isac. I Campioni d’Europa puntano invece sull’intensità offensiva dell’opposto Maxim Mikhaylov, sui muri del colosso centrale Dimitriy Muserskiy alto 218 cm, sulla freschezza dei giovani schiacciatori Kliuka e Volkov in grado di picchiare con grande continuità. Si preannuncia grande spettacolo per un inizio di terza fase col botto, poi in serata (ore 21.15) toccherà all’Italia contro la Serbia.













Foto: FIVB