Lazio-Apollon, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Riparte l’Europa League e la stagione della Lazio comincerà all’Olimpico contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Inzaghi, che si trova in un girone complicato insieme anche a Marsiglia ed Eintracht Francoforte.

Sarà una Lazio con tante novità rispetto al campionato. Ampio turnover quello varata da Simone Inzaghi. In porta dovrebbe esserci l’esordio di Proto e davanti a lui agiranno Wallace, Acerbi e Caceres. Le ali con ogni probabilità saranno Basta e Durmisi con il solo Parolo confermato a centrocampo e che giocherà insieme a Badelj e Murgia. In attacco riposano probabilmente Luis Alberto ed Immobile e dunque spazio a Correa e Caicedo.

Queste le probabili formazioni della partita

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Parolo, Badelj, Murgia, Durmisi; Correa, Caicedo.

Apollon Limassol (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Hector Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica.

Di seguito tutte le informazioni su Lazio-Apollon: programma, orario di inizio, dove vederla

ore 18:55 Lazio-Apollon Limassol

La partita sarà visibile in diretta live esclusiva solo per gli abbonati Sky. È disponibile anche lo streaming tramite account Sky Go o Now TV.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock