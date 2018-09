Lazio-Apollon, Europa League 2019: le probabili formazioni. Inzaghi cambia molti giocatori, spazio al talento di Correa

Domani alle ore 18:55 inizia l’avventura della Lazio nell’Europa League 2018/19 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria di misura e sofferta ad Empoli, deve obbligatoriamente conquistare i 3 punti, approfittando dello scontro diretto tra le altre due potenze del girone H (Marsiglia e Francoforte) per portarsi subito al comando.

Così come lo scorso anno, il tecnico laziale, molto probabilmente, userà la competizione europea per dare spazio a giocatori che vedono poche volte il campo in campionato. Il cambio più scontato è quello in cabina di regia, dove Badelj prenderà il posto di Lucas Leiva, straordinario domenica contro l’Empoli. A completare il centrocampo due tra Murgia, Cataldi e Parolo; panchina per Milinkovic-Savic. Sulle fasce, dovrebbero riposare Marusic e Lulic, in favore di Basta e Durmisi. Rifiaterà anche Luis Alberto, con Correa pronto a mettere in mostra la sua imprevedibilità alle spalle dell’unica punta, che dovrebbe essere Caicedo, con la possibilità di inserire Immobile dalla panchina nel caso ce ne fosse bisogno. Pacchetto difensivo composto dall’imprescindibile Acerbi, assistito da Wallace e Caceres. In porta Proto favorito su Strakosha. Indisponibili Luiz Felipe, Lukaku e Berisha.

Gli ospiti, reduci dal successo per 5-1 in campionato contro il Paphos, scenderanno in campo con un 4-3-3 di contenimento. La maggior parte delle speranze per la partita di domani sono affidate alle mani di Bruno Vale, che vedrà arriverà nella sua area molti palloni, e all’attaccante Maglica, il loro giocatore più pericoloso.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-APOLLON

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Cataldi, Badelj, Murgia, Durmisi; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

APOLLON (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Hector Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica. All. Sofronis Augousti

