Kimi Raikkonen, GP Singapore 2018: “Ho fatto fatica a far funzionare le gomme al meglio, domani sarà una gara lunga”

Kimi Raikkonen ha fatto segnare il quinto tempo nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, perciò sarà costretto a partire dalla terza fila insieme a Daniel Ricciardo. Il finlandese della Rossa ha commesso diversi errori nel primo giro lanciato, per poi migliorare notevolmente nel secondo ed arrivare ad un decimo di ritardo da Bottas (4°) e a meno di due dal compagno di squadra Sebastian Vettel.

Il finnico ha poi analizzato ai microfoni di Sky Sport la situazione di traffico che ha incontrato durante la fase finale della sessione: “Non credo di aver trovato molto traffico nel giro veloce, sicuramente nel giro di uscita un po’ di più, però è stato più complicato far funzionare le gomme perché per tutto il weekend il comportamento (degli pneumatici) era stato piuttosto lineare mentre oggi c’è stata una grande differenza. È stata una sorpresa per me”.

Raikkonen ha poi spiegato così le possibili motivazioni di un gap così ampio dal giro record di Hamilton: “Ci aspettiamo sempre di essere vicini ma su circuiti come questo se riesci ad azzeccare tutto puoi davvero fare la differenza, mentre se hai delle difficoltà il distacco cresce rapidamente. La gente guarda sempre le prove libere però come ho sempre detto le prove sono una cosa, le qualifiche sono un’altra. Chiaramente il risultato non è ideale ma domani sarà una gara lunga. Come sarà il nostro passo domani in gara? Non ne ho idea, lo scopriremo domani”.













FOTOCATTAGNI