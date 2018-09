Kimi Raikkonen, GP Russia 2018: “Non ho problemi, è solo un periodo così”

Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel.

Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza amarezza in uno degli ultimi weekend della sua carriera col Cavallino Rampante visto che dalla prossima stagione correrà per la Sauber Alfa Romeo. “Non ho nessun problema, è solo un periodo così. Problemi di settaggio? No. Anche il terzo settore non rappresenta un problema. Nella macchina non possiamo cambiare nulla, abbiamo già avuto le prove libere. Vedremo per la gara“.













FOTOCATTAGNI