Kimi Raikkonen, GP Russia 2018: “Ho fatto una gara da solo, mi sono annoiato”.

Kimi Raikkonen non è mai stato protagonista del GP di Russia 2018, sedicesima tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre un modesto quarto posto al termine di una gara praticamente anonima e ovviamente il finlandese non può ritenersi soddisfatto per questo risultato, giunto dopo una prestazione incolore alle spalle delle due Mercedes e del compagno di squadra Sebastian Vettel.

Commento laconico da parte del Campione del Mondo 2007 che si è limitato a poche stringate parole rilasciate ai microfoni di Sky: “Onestamente ho passato questa gara da solo, mi stavo anche un po’ annoiando ma era più o meno quello che mi aspettavo. Il feeling con la macchina era anche buono, ieri e nelle libere abbiamo fatto un buon lavoro di settaggio“.













FOTOCATTAGNI