Judo, Mondiali 2018: Takato regala l’oro al Giappone nei -60 kg, la 17enne Bilodid si impone nei -48 kg

Ucraina e Giappone sugli scudi nella prima giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Nella categoria -48 kg si è imposta la 17enne ucraina Bilodid, che ha sconfitto la giapponese Tonaki con uno straordinario ippon, che di fatto l’ha consacrata, non ancora maggiorenne, ai vertici internazionali della categoria.

La Bilodid, in precedenza, aveva sconfitto in semifinale con un altro ippon la kazaka Galbadrakh, capace poi di battere la mongola Munkhbat e di salire sul terzo gradino del podio, affiancando pertanto l’argentina Pareto, che ha prevalso nella finale per il bronzo il portoghese Costa.

Medaglia d’oro, invece, per il giapponese Takato nella categoria -60 kg. Il nipponico si è reso autore di una straordinaria prova di forza in semifinale contro il connazionale Nagayama, numero 1 del ranking, per poi imporsi poco dopo contro il russo Mshvidobadze, che poco prima aveva prevalso contro il georgiano Papinashvili. E proprio i due sconfitti in semifinale non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di salire sul terzo gradino del podio, battendo rispettivamente il sudcoreano Lee e l’azero Huseynov, il quale ha cullato a lungo il sogno di conquistare una medaglia davanti al proprio pubblico prima di arrendersi al suo rivale.

Per l’Italia, invece, sono arrivate due sconfitte al primo turno: Andrea Carlino è stato battuto subito dall’ecuadoriano Preciado, mentre la corsa di Francesca Milani si è interrotta contro la cinese Xiong. Domani toccherà a Matteo Medves (-66 kg) e a Odette Giuffrida (-52 kg) provare ad andare avanti nel torneo e a lottare per la conquista di una medaglia a Baku.

Di seguito, il riepilogo dei podi:

-60 KG M

1 Naohisa Takato (JPN)

2 Robert Mshvidobadze (RUS)

3 Ryuiu Nagayama (JPN) e Amiran Painashvili (GEO)

-48 kg F

1 Daria Bilodid (UKR)

2 Funa Tonaki (JPN)

3 Paula Pareto (ARG) e Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ)













mauro.deriso@oasport.it