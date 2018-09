Judo, Mondiali 2018: settebello Giappone, oro per Sarah Asahina! Azerbaijan d’argento con Kokauri

Giappone forza sette ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali prima del gran finale con la prova a squadre, la pattuglia nipponica ha portato a casa la settima medaglia d’oro della competizione grazie al trionfo di Sarah Asahina nella categoria +78 kg.

La giapponese ha sconfitto in finale per ippon la cubana Ortiz, dopo aver battuto in precedenza la fortissima bosniaca Ceric in quella che, a tutti gli effetti, è sembrata quasi la finale anticipata nella categoria “pesante”. La Ceric si è poi riscattata conquistando la medaglia di bronzo, grazie alla vittoria contro la britannica Adlington, ed è salita sul podio accanto alla turca Sayit, che ha battuto nella finale per il terzo posto la brasiliana Altheman, vittima in semifinale della Ortiz.

Sfuma, invece, il sogno dell’Azerbaijan di conquistare la medaglia d’oro davanti al pubblico di Baku. La corsa dell’azero Ushangi Kokuari si è fermata in finale al cospetto del georgiano Guram Tushishvili, che ha trionfato gettando nello sconforto la platea accorsa per ammirare le gesta del proprio beniamino, che può comunque accontentarsi di un’eccellente medaglia d’argento. Terzo posto, infine, per il giapponese Harasawa, che ha sconfitto nella finale per il bronzo l’uzbeko Oltiboev, vittima in semifinale di Kokuari, mentre sul podio è salito anche il mongolo Ulziibayar, che ha battuto nella finalina il ceco Krpalek.

Di seguito, i podi della settima giornata dei Mondiali 2018 di judo:

+78 kg F

1 Sarah Asahina (JPN)

2 Idalys Ortiz (CUB)

3 Larisa Ceric (BIH) e Kayra Sahit (TUR)

+100 kg M

1 Guram Tushishvili (GEO)

2 Ushangi Kokuari (AZE)

3 Hisayoshi Harasawa (JPN) e Duurenba Ulziibayar (MGL)













Foto: IJF