LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Asya Tavano mina vagante nei +78 kg femminili

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno di scena gli atleti delle categorie di peso più alte, i +78 kg femminili e dei +100 kg maschili, le due prove che in serata assegneranno medaglie alla “Champ-de-Mars Arena”. Dopo il fantastico oro conquistato da Alice Bellandi nei -78 kg, l’Italia cerca ulteriori emozioni prima di prepararsi per la gara a squadre, appuntamento su cui la formazione azzurra punta molto.

Per la verità, quest’oggi l’Italia si presenterà al via in una sola gara. Nei +100 kg maschili, infatti, non saranno presenti atleti del Bel Paese. La categoria dei “supermassimi” è l’unica, tra uomini e donne, a non avere azzurri ai nastri di partenza. Quella dei +100 kg maschili sarà una delle gare più attese del programma del judo. L’uomo più atteso è Teddy Riner: leggenda dello sport francese, il classe 1989 andrà alla caccia della quinta medaglia olimpica individuale. Il transalpino se la vedrà principalmente con il coreano Kim Min-Jong e il georgiano Guran Tushishvili.

Nei +78 kg femminili, invece, l’Italia sarà al via ed avrà anche buone ambizioni. La formazione azzurra schiererà Asya Tavano: classe 2002, la friulana è in ascesa ed ha arpionato la settima posizione nel ranking mondiale. L’obiettivo della judoka azzurra sarà quello di accedere ai quarti di finale per entrare quantomeno in zona medaglie. Le candidate principali alla vittoria sono la padrona di casa Romane Dicko, l’israeliana Raz Hershko e la turca Kayra Ozdemir.

Si partirà alle ore 10.00 alla "Champ-de-Mars Arena" di Parigi.