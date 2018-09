Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

I Mondiali 2018 di judo si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 20 al 27 settembre. La rassegna iridata si preannuncia estremamente appassionante e avvincente, in palio tutti i titoli individuali e anche quella della competizione a squadre miste che farà il proprio debutto anche nel programma olimpico a partire da Tokyo 2020. Ci aspettano 8 giorni di gare, 15 titoli in palio e spettacolo assicurato per tutti gli appassionati che potranno anche ammirare gli italiani tra cui spiccano soprattutto Fabio Basile e Odette Giuffrida.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Mondiali 2018 di judo. Gli orari indicati sono italiani (a Baku sono due ore avanti rispetto a noi). Non si conoscono ancora dettagli su diretta tv e streaming della competizione, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

N.B.: L’orario d’inizio dei turni preliminari potrebbe variare in base al numero di iscritti. Dettagli verranno comunicati a ridosso dell’evento.

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE:

08.00 48 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 60 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 48 kg (femminile) – Final Block

14.00 60 kg (maschile) – Final Block

VENERDÌ 21 SETTEMBRE:

08.00 52 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 66 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 52 kg (femminile) – Final Block

14.00 66 kg (maschile) – Final Block

SABATO 22 SETTEMBRE:

08.00 57 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 73 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 57 kg (femminile) – Final Block

14.00 73 kg (maschile) – Final Block

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

08.00 63 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 81 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 63 kg (femminile) – Final Block

14.00 81 kg (maschile) – Final Block

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE:

08.00 70 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 90 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 70 kg (femminile) – Final Block

14.00 90 kg (maschile) – Final Block

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE:

08.00 78 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 100 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 78 kg (femminile) – Final Block

14.00 100 kg (maschile) – Final Block

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

08.00 + 78 kg (femminile) – Turni preliminari

08.00 + 100 kg (maschile) – Turni preliminari

14.00 + 78 kg (femminile) – Final Block

14.00 + 100 kg (maschile) – Final Block

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

07.00 Competizione a squadre (mista) – Turni preliminari

14.00 Competizione a squadre (mista) – Final Block