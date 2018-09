Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di giovedì 20 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Prendono il via oggi, giovedì 20 settembre, i Mondiali 2018 di judo, che andranno in scena a Baku, in Azerbaijan, fino al prossimo 27 settembre. Si parte con gli atleti delle categorie “leggere”, sia maschile sia femminile, e l’Italia sarà presente in entrambe le gare in programma.

Andrea Carlino difenderà i colori azzurri nei -60 kg con l’obiettivo di ben figurare e di andare avanti nel torneo per conquistare anche qualche prezioso punto nell’ottica del ranking olimpico.

Anche Francesca Milani, impegnata nei -48 kg, sembra disporre di buone chance per andare avanti, forte di prestazioni confortanti nel tornei Open e dell’ottima impressione destata agli Europei 2018. Due elementi di talento, dunque, anche se i favori del pronostico pendono verso gli atleti asiatici, che sembrano disporre di una marcia in più nelle due categorie odierne.

Le gare seguiranno un copione standard, pertanto le eliminatorie inizieranno alle 8.00 ora italiana e proseguiranno fino alle 14.00, quando andrà in scena la fase finale con gli incontri che assegnano le medaglie.

Sarà possibile seguire i Mondiali 2018 in diretta tv su Sportitalia (canale 60 DTT e 225 Sky) e in diretta streaming sul canale YouTube della federazione internazionale, oltre che attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 20 settembre

Ore 8.00-11.30: eliminatorie -48 kg F, -60 kg M

Ore 14.00-15.15: fase finale -48 kg F, -60 kg M

ITALIANI IN GARA: Francesca Milani (-48 kg) e Andrea Carlino (-60 kg)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam