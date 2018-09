Judo, Mondiali 2018: Medves e Giuffrida eliminati. Abe e Flicker avanzano nei -66 kg, fuori ai quarti Kuziutina

La seconda giornata dei Campionati del Mondo di judo di Baku (Azerbaigian) non sorride all’Italia che perde nelle eliminatorie Odette Giuffrida (52 kg) e Matteo Medves (66 kg). La nazionale azzurra non accede alle finali del pomeriggio per la seconda giornata di seguito e comincia dunque nel peggiore dei modi la rassegna iridata. Oggi si disputano le gare delle categorie -52 kg femminili e -66 kg maschili.

Nella gara delle -52 kg la favorita principale della vigilia, la francese Amandine Buchard, ha vinto la Pool A e si è qualificata per le semifinali del pomeriggio in cui affronterà la temibile giapponese Uta Abe. La nipponica, quinta nel ranking, ha sconfitto l’insidiosa brasiliana Pereira con un ippon ai quarti di finale accedendo così alla semifinale. Nella Pool C si è verificata la sorpresa della giornata, con la prematura sconfitta della russa Kuziutina ai quarti di finale contro la giapponese Shishime per waza-ari. La quarta semifinalista è la brasiliana Miranda, uscita vittoriosa dalla Pool D con tre vittorie consecutive ottenute per ippon nei tempi regolamentari.

I due favoriti principali della categoria -66 kg maschile, Abe e Flicker, non hanno tradito le attese e si sono qualificati per le semifinali. L’israeliano Flicker ha sofferto tantissimo durante il suo percorso nella Pool A, dovendo ricorrere al Golden Score in tutti gli incontri che ha disputato (l’ultimo con il brasiliano Cargnin). Il prossimo avversario dell’israeliano sarà il kazako Serikzhanov, il quale ha dovuto sconfiggere un avversario insidioso come Shmailov al terzo turno nel suo percorso verso il Final Block. Nella seconda semifinale si incontreranno il nipponico Hifumi Abe, giustiziere del nostro Medves al terzo turno, ed il sud coreano Baul An, i quali sono risultati i vincitori rispettivamente della Pool C e D.













