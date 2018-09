Judo, Mondiali 2018: Italia a bocca asciutta, si profila il duello tra Agbegnenou e Trstenjak nei -63 kg

Italia a bocca asciutta ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Edwige Gwend e Antonio Esposito sono stati eliminati nella loro pool, aggiungendosi all’elenco degli azzurri che non hanno ancora ottenuto neppure il pass per gli ottavi di finale.

Per la Gwend l’eliminazione è sopraggiunta al primo turno della categoria -63 kg ad opera della mongola Baldorj, che nei minuti finali del match ha piazzato l’ippon della vittoria. La stessa atleta asiatica, poi, è stata fermata nel turno seguente dall’olandese Franssen, battuta ai quarti dalla giapponese Tashiro, a cui spetta il delicato compito di provare a mettere in difficoltà la slovena Trstenjak, che non ha avuto problemi nel battere l’austriaca Unterwurzacher.

L’altra semifinale, invece, vedrà di fronte la francese Agbegnenou, che si è sbarazzata con un ippon dell’australiana Haecker, e la tedesca Trajdos, che ha battuto la cubana Del Toro Carvajal. L’impressione è che all’orizzonte possa profilarsi l’ennesimo duello tra Agbegnenou e Trstenjak, le prime due del ranking mondiale, che da tempo ormai stanno monopolizzando la scena nei -63 kg.

Decisamente più incerte appaiono le semifinali della categoria -81 kg: l’iraniano Mollaei ha battuto il belga Casse e sfiderà il turco Albayrak, che ha sconfitto ai quarti il tedesco Weiczerzak, carnefice al terzo turno di Antonio Esposito, mentre sull’altro fronte il giapponese Fujiwara, che ha superato il polacco Szwarnowiecki, dovrà vedersela col tedesco Ressel, che si è imposto ai quarti contro il russo Khalmurzaev.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF