Judo, Mondiali 2018: Francesca Milani eliminata al secondo turno dei -48 kg dalla cinese Xiong

Prima giornata da dimenticare per l’Italia ai Campionati del Mondo di judo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Dopo l’eliminazione di Andrea Carlino nei -60 kg, anche la nostra portacolori della categoria -48 kg femminile è uscita di scena al primo combattimento. Francesca Milani è stata sconfitta dalla cinese Yao Xiong per un waza-ari subito dopo 24″ di Golden Score.

L’incontro è parso sin da subito molto equilibrato ed insidioso per l’azzurra, che è stata sanzionata per passività in due occasioni durante i quattro minuti regolamentari. Le due judoka non hanno messo a segno dei punti, perciò sono entrate nel Golden Score con una situazione di una penalità per Xiong e due per Francesca. Dopo appena 24″ la cinese ha sorpreso l’azzurra con un atterramento considerato waza-ari, che di fatto ha decretato l’eliminazione della nostra portacolori al secondo turno del Mondiale (era esentata dal primo turno) per mano di un’avversaria insidiosa ma alla portata. La giovane judoka azzurra non ha confermato le sensazioni positive destate agli Europei 2018 e negli ultimi Grand Prix, adesso il percorso verso Tokyo 2020 è più complicato.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Otgontsetseg Galbadrakh