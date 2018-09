Judo, Mondiali 2018: eliminati gli ultimi azzurri in gara, numerose eliminazioni eccellenti nei -90 kg maschili!

La sessione mattutina della quinta giornata dei Campionati Mondiali di judo di Baku (in Azerbaigian) ha sancito la fuoriuscita degli ultimi azzurri impegnati in una rassegna iridata conclusa ampiamente sotto le aspettative della vigilia. Carola Paissoni e Nicholas Mungai hanno comunque onorato la loro partecipazione con un buon torneo che li ha visti uscire a testa alta a cospetto di due avversari di tutto rispetto come la canadese Zupancic ed il cubano Gonzalez (campione olimpico a Londra 2012). Le categorie impegnate oggi sono i -70 kg femminili ed i -90 kg maschili.

Nella competizione femminile sono avanzate alle semifinali due delle quattro favorite principali della vigilia: la francese Eve Marie Gahie (seconda del ranking) e la giapponese Chizuru Arai (detentrice del titolo iridato). La grande sorpresa si è verificata nella Pool A, con la clamorosa eliminazione al terzo turno della brasiliana Maria Portela (numero 1 al mondo) per mano della portoricana Maria Perez, la quale ha poi conquistato il pass per le semifinali grazie alla vittoria sulla canadese Zupancic (che aveva sconfitto l’azzurra Paissoni al secondo turno). Nella Pool D è caduta al primo incontro la testa di serie di riferimento, rappresentata dalla svedese Anna Bernholm, sotto i colpi della nipponica Yoko Ono. La marocchina Assmaa Niang ne ha approfittato ed ha vinto la Pool D grazie alle vittorie su Taeymans, Yan e Ono. Le semifinali del pomeriggio saranno Perez-Arai e Gahie-Niang.

Al maschile sono crollati uno dopo l’altro diversi dei favoritissimi per la vittoria finale iridata, aprendo il tabellone a degli outsider difficilmente pronosticabili alla vigilia. I serbi Aleksandar Kukolj (primo del ranking) e Nemanja Majdov (campione iridato in carica) ed il georgiano Beka Gviniashvili (seconda testa di serie) sono stati eliminati addirittura al primo incontro disputato rispettivamente contro il libanese Elias, il francese Diesse ed il tedesco Trippel. Lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili è l’unico tra i candidati più papabili alla vittoria che ha conquistato il pass per le semifinali, uscendo vittorioso dalla Pool D. Il cubano Silva Mirales ha conquistato la vittoria nella Pool A ed affronterà il francese Axel Clerget (Pool B) nella prima semifinale, mentre nella seconda si affronteranno l’iberico Sherazadishvili e l’ungherese Krisztian Toth.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam