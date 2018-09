Judo, Mondiali 2018: Antonio Esposito fuori a testa alta nei -81 kg. Ma per l’Italia le medaglie restano una chimera

Si ferma al terzo turno il cammino di Antonio Esposito ai Mondiali 2018 di judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. L’azzurro è stato eliminato dal tedesco Wieczerzak dopo aver approfittato di un bye per superare il primo turno della categoria -81 kg e aver sconfitto con un ippon il bulgaro Ivanov nel match successivo.

Esposito ha adottato una tattica guardinga contro il tedesco, che a lungo si è difeso dinanzi ai rari attacchi dell’azzurro, prima di prendere l’iniziativa e approfittare di una disattenzione dell’italiano per sorprenderlo con un ippon. L’eliminazione del nostro portacolori, bronzo agli Europei 2018, esclude l’Italia dai giochi per le medaglie anche nella quarta giornata dei Mondiali di judo. In mattinata, infatti, anche Edwige Gwend era stata costretta ad arrendersi contro la mongola Baldorj nel primo turno della categoria -63 kg.

E così, dopo le eliminazioni eccellenti di Fabio Basile e Odette Giuffrida nei giorni scorsi, le speranze del Bel Paese sono riposte domani su Carola Paissoni (-70 kg) e Nicholas Mungai (-90 kg), ultimi baluardi di una pattuglia azzurra che a Baku non riesce a spiccare il volo.













Foto: FIjlkam