Judo, Mondiali 2018: Andrea Carlino subito eliminato tra i 60 kg, battuto per ippon da Preciado

Iniziano malissimo per l’Italia i Mondiali 2018 di judo scattati oggi a Baku (Azerbaijan). Andrea Carlino è infatti stato eliminato al secondo turno dei 60 kg dall’ecuadoregno Lenin Preciado, un avversario che sulla carta era assolutamente alla portata dell’azzurro e che invece ha avuto la meglio addirittura per ippon quando mancavano ancora 2’49” al termine dell’incontro.

Il 21enne aveva incominciato al meglio la contesa portando a terra il rivale e costringendolo a un’ammonizione. L’incontro a quel punto è completamente girato in favore del sudamericano che prima ha sorpreso Carlino portandosi a casa un punto prezioso e poi lo ha beffato con un inatteso ippon che ha posto fine al match con largo anticipo. Un vero peccato per il ragazzo di bronzo agli Europei juniores 2016 che poteva spingersi almeno fino agli ottavi di finale visto che al terzo turno avrebbe incrociato il non irresistibile peruviano Dilmer Calle.